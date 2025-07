Vil rulle ut robottaxier i løpet av året

Det sa han under selskapets kvartalspresentasjon, som ble lagt frem onsdag kveld norsk tid.

Tesla-gründeren har i årevis lovet investorene at millioner av Tesla-robotttaxier snart ville fylle gatene, og selskapet debuterte i juni med den første førerløse biltjenesten i en begrenset offentlig utrulling i Austin, Texas. Det gikk ikke helt knirkefritt, en rekke videoer i sosiale medier viste frem biler som tilsynelatende navigerte feil og slet med å overholde trafikkregler.

Elon Musk har pekt på førerløse biler som en sentral del av Tesla-konsernets fremtidige virksomhet, men har så langt måttet se seg forbigått av konkurrenten Waymo som eies av Alphabet, morselskapet til Google.

Tall som ventet

Tesla omsatte for 22,5 milliarder dollar i andre kvartal. Forventningene blant analytikerne var at omsetningen ville lande på 22,64 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

Tesla leverte 384.122 biler i kvartalet, ned fra 443.956 samme periode i fjor, noe som tilsvarer en nedgang på 13 prosent.

Tesla-aksjen er relativt upåvirket etter kvartalsrapporten, men er ned over 17 prosent så langt i år. Selskapet peker blant annet på et kraftig salgsfall i Europa. Fra mai 2024 til mai 2025 falt salget med hele 27.9 prosent, ifølge Reuters.

Samtidig som markedsandelen nesten har blitt halvert i Europa, har selskapet økt salget i Norge. Ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken ble hele 5000 Model Y-Teslaer solgt i juni – og var med det den desidert mest solgte bilmodellen. På andreplass kom Toyota, som kunne skilte med 825 solgte biler.

Lovet robottaxier «neste år» siden 2019

Elon Musk har siden 2019 lovet utrulling av millioner av robottaxier «allerede neste år». Selskapet har slitt med stadige utsettelser, forsinkelser og problemer med full autonomi.

Under selskapets kvartalspresentasjon gjentok han lovnadene fra tidligere.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Gikk fra 15 til 5 IT-systemer med enkelt grep

Robottaxi-tjenesten som offisielt ble lansert forrige måned i Austin utgjør foreløpig et lite antall selvkjørende kjøretøyer som Tesla selv eier og drifter.

Tjenesten er for øyeblikket kun tilgjengelig for spesielt inviterte, inkludert sosiale medier-influensere, og ikke for allmennheten, ifølge Fortune.