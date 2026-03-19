Vil lage en vegg med havvind

En podkast om teknologi, av Teknisk Ukeblad

Det satses stort på havvind på norsk sokkel. De fleste av oss tenker nok da på gigantiske installasjoner med «propeller» med diameter som en fotballbane, sakte roterende fra toppen av en søyle på 150 meter.

Norske Wind Catching Systems (WCS) har tenkt nytt og vil i stedet fange vindens energi med 32 mindre turbiner i en kvadratisk ramme på 200 x 200 meter. Hver turbin er 36 meter i diameter, noe som var stort på 90-tallet, men ikke like overveldende i dag.

– Alt du ser over vannet er veldig lett, sier teknisk leder Ivar Knutsen i WCS om konseptet, som skal settes i prøvedrift i Øygarden i løpet av 2030.

Teknisk leder Ivar Knutsen (midten) i Wind Catching Systems foran modellen av konseptet – flankert av TUs programledere Jan Moberg og Ellen Viseth. Foto: Phelise P

Viktige fordeler

– Ofte får man spørsmål om hvorfor, sier han om prosjektet.

Rotorbladene til tradisjonelle havvindturbiner er gigantiske og krever tungt spesialutstyr for installasjon.

Ved å satse på flere mindre turbiner i én ramme, ønsker WCS å oppnå standardisering, enklere montering og vedlikehold, noe som betyr mindre nedetid og lengre levetid.

– Vi trenger ikke like stor avstand mellom turbinene som de tradisjonelle løsningene. Det gjør oss betydelig mer arealeffektive, noe som gir mer strøm per kvadratkilometer, sier Knutsen.