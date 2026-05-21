Vil gjenbruke ovnsgass og lagre CO2

– Vi fikk et stort skudd for baugen med beskyttelsestollen som EU innførte i fjor høst. Vi selger mer enn 50 prosent av det vi lager i Norge til europeiske stålkunder, sier kommunikasjonsdirektør i Eramet, Kåre Bjarte Bjelland.

Det franske selskapet produserer mangan-legeringer i Porsgrunn, Sauda og Kvinesdal. Da EU innførte toll på ferrolegeringer, havnet Norge og Eramet utenfor tollmuren.

– Jeg syns det er veldig rart at vi skal være en del av kvotesystemet og det europeiske strømmarkedet, og så skal vi ikke ha samme markedsadgangen som andre europeiske produsenter, sier Bjelland.

Eramet har klart å øke salget litt i andre regioner, og de har tilpasset produksjon og shippingmønster.

– Men det samme gjelder jo andre produsenter utenfor Europa, de må også finne andre muligheter. Så da møter vi igjen de samme konkurrentene på litt andre markeder, sier Bjelland.

Kina og India

Markedet var i endring lenge før den såkalte ferro-tollen.

– For 25-30 år siden kom Kina. Da trodde vi at vi skulle bli konkurrert ut fort. Men så viste det seg at kineserne trengte manganlegeringene selv, på grunn av den store økningen i stålproduksjonen.

Nå er det India som tar innpå:

– De har mangedoblet sin produksjon og eksport de siste årene, inkludert på raffinerte produkter som vi trodde vi kunne ha enerett på i noen år til, sier Bjelland.

Krigen i Iran har, overraskende nok, ført til økt etterspørsel fra europeiske stålkunder, som blir usikre på om de kan få tak i materialer som må fraktes gjennom Hormuz.

På den negative siden har fraktprisene økt kraftig. Og Eramet frakter millioner av tonn av råvarer.

– Men hvis du ser det store bildet, så har faktisk ikke prisene på våre produkter endret seg stort.

Eramet og mangan Fransk gruve- og metallurgiselskap, som produserer mangan-legeringer i Porsgrunn, Sauda og Kvinesdal.

Norge står for 5-10 prosent av det globale mangan-markedet.

Mangan brukes i stål, for å unngå at stålet blir sprøtt.

Eramet har en egen mangangruve i Gabon. Det finnes også mangan i Sør-Afrika og noen få andre steder i verden.

For å få mangan ut av manganoksid, må man få oksygenet til å reagere med karbon. Da blir det en energirik gass (syngass) med høy andel CO (karbonmonoksid) og litt CO2. Kilde: Eramet Vis mer

– CO2-fangst er ikke vanskelig

I podkasten får vi høre om Eramets arbeid med CO2-fangst, som har fortsatt på tross av krig og energikriser de siste årene. I Sauda har Eramet et pilotanlegg som bruker trykksvingninger for å fjerne CO2.

I Porsgrunn ser man på muligheten å produsere etanol av ovnsgassen, basert på en fermeteringsteknologi med anaerobe mikrober som omdanner CO og hydrogen til etanol. Biproduktet er nesten ren CO2, som kan flytendegjøres og fraktes til lager.

– CO2-fangst er ikke vanskelig, sier Julia Lindland, direktør for karbonfangstprosjektene i Eramet.

Hun sier at problemet er prisen, ikke teknologien.

Ønsker seg «Kortskip»

Eramets utfordring er at utslippene deres er relativt små og spredt utover landet.

– I dag er ikke de store lageraktørene så veldig interessert i sånne små volumer, de er opptatt av de store volumene, sier Lindland.

Hun sier at det også mangler transportmuligheter for aktører som Eramet. Norges arbeid med frakt og lagring av CO2, kalles Langskip. Men Lindland etterlyser «Kortskip», en egen flåte med små skip.

– Det er egentlig hyllevare, for man transporterer jo CO2 til brus og øl i dag, sier Lindland.