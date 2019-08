Vil forhindre fyllekjøring med elsparkesykler: Slik går det når Mari kjører med ølbriller

Vaklende kjøring, krasjing i rekkverk og manøvrering helt utenfor veimerkingen er et stadig vanligere syn i Oslos gater på natterstid i helgene.

Fredag denne uken kunne man i tillegg se denne typen el-sparkesykkekjøring på dagtid, da drøssevis av "fyllekjørere" troppet opp ved Østbanehallen i Oslo for å kjøre i fylla.

– Jeg ble faktisk litt skremt, sier Stephan Karlsen.

En aha-opplevelse

Karlsen er en av de som innrømmer å ha testet el-sparkesyklene hjem fra byen en sen lørdagskveld.

– Jeg tenkte "dette nailer jeg". Jeg har jo kjørt etter 7-8 øl før, men dette gikk jo ikke bra, sier han.

PRØVDE SEG: Stephan Karlsen er overrasket over promilleeffekten. Foto: Eirik Helland Urke

Det er Circ, et av de mange selskapene som leier ut el-sparkesykler i Oslo, som arrangerte fyllekjøringen.

Med og uten promillebriller fikk de som ønsket det teste sine kjøreferdigheter i normal- og alkoholpåvirket tilstand.

– Målet har vært å gi folk en aha-opplevelse, sier Arna Aegisdottir, som er norgessjef i Circ.

SE VIDEO: Øverst i denne artikkelen kan du se hvordan det gikk da TUs Mari Gisvold Solberg prøvde seg med promillebriller på el-sparkesykkel.

Ulovlig i fylla

El-sparkesyklene har for lengst inntatt gatene i flere store byer i Norge. Og selv om mange får stor nytte av de elektriske kjøretøyene, har det også oppstått utfordringer.

NORGESSJEF: Arna Aegisdottir er norgessjef i Circ. Foto: Eirik Helland Urke

Tall fra Oslo Skadelegevakt har den siste tiden vist at én av fem skader på el-sparkesykkel har skjedd med førere i alkoholpåvirket tilstand.

– Det er kun et mindretall av alle som kjører el-sparkesykkel som fyllekjører, men de som gjør det er ansvarlige for et urimelig antall ulykker. Vi ønsker å gjøre folk oppmerksomme på at det ikke er lov å benytte seg av el-sparkesykler i beruset tilstand. All form for fyllekjøring er uakseptabelt, så vi håper kampanjen vår kan øke bevisstheten hos brukeren rundt farene det er forbundet med, sier Aegiesdottir.

– Ble skremt

Promillebrillene gir en opplevd følelse av å ha fra 0,6 til 2,5 i promille avhengig av hvilken brille du prøver. De gir endret syn, balanse, reaksjonsevne samt svekket avstands- og fartsbedømmelse.

– Jeg ble faktisk litt skremt, jeg trodde ikke det skulle gå så dårlig, sier Karlsen, etter å ha testet brillene med høyest promille.

Han erkjenner at han ikke hadde kontroll over det elektriske kjøretøyet i det hele tatt.

– Kommer du til å kjøre el-sparkesykkel hjem fra byen igjen?

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg trodde virkelig ikke det skulle være så ille.