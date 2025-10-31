Video: Eirik Helland Urke
To gravemaskiner rensker fjell etter raset som gikk på Carl Berner i Oslo søndag.
Men i denne gravemaskinen sitter det ingen gravemaskinfører.
Peder Grindflek styrer den trygt fra en anleggsbrakke på nabotomta.
Bygg
Rensker bort raset med fjernstyrte gravemaskiner
Mens gravemaskinene jobber under raset på Carl Berner, sitter føreren trygt i en anleggsbrakke.
Per Helge Seglsten– Journalist
Eirik Helland Urke– Fotojournalist
31. okt. 2025 - 16:22
