To gravemaskiner rensker fjell etter raset som gikk på Carl Berner i Oslo søndag.
Men i denne gravemaskinen sitter det ingen gravemaskinfører.
Peder Grindflek styrer den trygt fra en anleggsbrakke på nabotomta.
Rensker bort raset med fjernstyrte gravemaskiner

Mens gravemaskinene jobber under raset på Carl Berner, sitter føreren trygt i en anleggsbrakke.

Per Helge SeglstenPer Helge Seglsten– Journalist
Eirik Helland UrkeEirik Helland Urke– Fotojournalist
31. okt. 2025 - 16:22
