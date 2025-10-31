Rensker bort raset med fjernstyrte gravemaskiner

To gravemaskiner rensker fjell etter raset som gikk på Carl Berner i Oslo søndag.

To gravemaskiner rensker fjell etter raset som gikk på Carl Berner i Oslo søndag.

To gravemaskiner rensker fjell etter raset som gikk på Carl Berner i Oslo søndag.

Men i denne gravemaskinen sitter det ingen gravemaskinfører.

Men i denne gravemaskinen sitter det ingen gravemaskinfører.

Men i denne gravemaskinen sitter det ingen gravemaskinfører.