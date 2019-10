Videregående-elever fra Stjørdal vant OL i robotikk

Fredag bragte tu.no en reportasje fra «robotoverkstedet» ved Ole Viig videregående skole i Stjørdal. Der har det de siste månedene foregått intens bygging og programmering i disse lokalene. Her fikk ungdommene utløp for sin store interesse, nemlig å bygge roboter. Interessen har allerede gitt dem flere priser for innovasjon og kreativitet.

Så skulle de til OL i robotikk for ungdom, og jammen gikk de til topps der også.

Bygget robot på to måneder

Team Norway, som består av fem medlemmer fra Hell Robotics, vant gullmedalje sammen med Team Moldova, Team Belarus og Team Hope i robotikk-konkurransen som også kalles FIRST Global Challenge 2019 i Dubai.

Laget fra Norge var ranket som nummer 22 av 189 land etter de innledende rundene og var dermed kvalifisert for sluttspillet. Etter noen nervepirrende kamper i sluttspillet ble de endelig klare for finalen. I finalen spilles det tre kamper hvor den alliansen som vinner to av tre kamper, vinner. Etter to kamper sto det 1-1, men den siste kampen vant nordmennene.

Dette er den andre gang Hell Robotics deltar i FIRST Global Challenge og femte gangen de deltar i en internasjonal robotikk-konkurranse siden oppstarten for ganske nøyaktig to år siden. Det var fjerde gang de nådde et sluttspill og endelig lyktes det å gå helt til topps.

I løpet av to måneder har altså ungdommene bygget en robot som de har konkurrert med i Dubai nå i fire dager. Der har de, sammen i en allianse på tre roboter, kjempet seg fram. Totalt gjennomførte de ni innledende runder med forskjellige allianser før de nådde sluttspillet og endte helt til topps.

Samler plast

Oppgaven i år het “Ocean Opportunities” og handlet om problemet med plastforsøpling av havet. Under kampene, som varte i 2,5 minutter, skulle robotene samle så mye simulert mikro- og makroplast som mulig.

Alle lagene har optimalisert sine roboter til rasket mulig å samle sammen små plastballer. Disse ballene skulle samles opp fra et gitt område på kortest mulig tid. Men det holder ikke å være god på innsamling av plast. Plasten skulle også leveres på et bestemt sted, og desto bedre denne leveringen gjøres, desto mer poeng høster lagene.

Hell Robotics er en organisasjon av og for ungdom. Et av de viktigste målene er å fremme interesse for realfag og teknologi hos unge. Siden oppstarten i 2017 har de blant annet jobbet mye med opplæring i teknologi og realfag, samt deltatt i en rekke konkurranser innenfor robotikk.

Laget besto av Elias Gylland, Andrea Solem Schiefloe, Kristian Stue Grav, Petter Schefte Myran og Sivert Sorte. Som mentorer deltok Signe Ferner Kjøpsnes og Roar Brekken.