Abonner
Debatt

Vi sitter på en energireserve vi bokstavelig talt bygger over

Googles hovedkvarter i California dekker varmebehovet sitt med «energipeler» i grunnen. Denne løsningen nevnes knapt i den norske debatten.

Byggegropa ved Campus Ullevål, der Norges første energivegg er bygd inn i fundamentet. Veggene skal lagre og gjenbruke varme fra grunnen under det nye hovedkvarteret, som står ferdig i 2026.
Byggegropa ved Campus Ullevål, der Norges første energivegg er bygd inn i fundamentet. Veggene skal lagre og gjenbruke varme fra grunnen under det nye hovedkvarteret, som står ferdig i 2026. Foto: Mari Svenningsen
Thomas Langford, divisjonsdirektør Offshore energi, NGI
10. des. 2025 - 15:34

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no.

Da Google bygde sitt gigantiske hovedkvarter i California, satte de ned rundt 2500 «energipeler» i grunnen. Resultatet er at fundamentet dekker 95 prosent av kjølebehovet og hele varmebehovet for bygget. Slike erfaringer viser hvor effektivt det er å bruke grunnen som energilager for å avlaste strømnettet.

I Norge er vi i en særstilling der vi bruker store mengder strøm til oppvarming. Ifølge NVE går rundt 80 prosent av strømmen i boliger til nettopp oppvarming og varmtvann.

Regjeringens handlingsplan for energieffektivisering etterlyser mer lokal energifleksibilitet og økt lagring for å avlaste nettet. Paradokset er at løsningen Google har tatt i bruk, og som bokstavelig talt ligger rett under føttene våre, knapt nevnes i den norske debatten.

Bakken blir sesonglager

Dagens energilogikk i mange større bygg er lite bærekraftig. Om sommeren bruker vi strøm for å kvitte oss med overskuddsvarme, som vi senere må kjøpe tilbake når kulda kommer. En verdifull ressurs forsvinner ut av bygget når den heller kunne vært lagret.

Thomas Langford, divisjonsdirektør Offshore energi ved NGI. <span>Foto: NGI</span>
Thomas Langford, divisjonsdirektør Offshore energi ved NGI. Foto: NGI

Løsningen er energifundamenter. Dette er fundamenter som gjør to jobber samtidig: De bærer selve bygget og fungerer som et termisk batteri.

Prinsippet er enkelt: Vannbårne rørsløyfer installeres i peler eller spuntvegger i byggegropa. Overskuddsvarmen fra sommerens kjølebehov sendes ned og lagres i bakken, for så å hentes opp igjen via varmepumper om vinteren. Bakken blir et sesonglager.

Norges første energivegg

Internasjonalt er teknologien utbredt, men i Norge trenger vi referanseprosjekter. Endringer er heldigvis på gang. Ved byggingen av Campus Ullevål, som blant annet skal huse NGI, NIVA og CICERO, installeres nå Norges første «energivegg».

Her er stålveggene rundt byggegropen utstyrt med over 2000 meter rør som skal lagre og gjenbruke 250.000 kWh varme årlig fra leira under bygget.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
ZTE
2G og 3G slukkes – dette må du gjøre nå for å unngå driftsstans

Potensialet begrenses heller ikke til nybygg. I Sauda ser smelteverket Eramet på muligheten for å lagre industriell overskuddsvarme i fjellet. Ved å bruke grunnen som sesonglager kan energi som ellers ville gått tapt, hentes opp igjen for å avlaste kraftnettet når behovet er størst.

Varer i generasjoner

Regjeringen peker på behovet for å redusere effektbehovet i vintermånedene, men det kobles ikke tydelig nok til de løsningene som allerede er tilgjengelige.

Når fundamentet først er bygget, står energilageret der i generasjoner. Dette handler ikke om entusiasme for én bestemt teknologi, men om god ressursbruk og riktig dimensjonering av kraftsystemet.

Norge trenger en større verktøykasse. Noen av de mest robuste løsningene ligger allerede i bakken under de byggene vi ennå ikke har reist.

Google har vist potensialet. Vi har alle forutsetninger for å gjøre det samme.

Bow Wheaton leder Leonardos program for AW101 på de nye norske Type 26-fregattene.
Les også:

Nye fregatthelikoptre: – Vi kan bygge videre på SAR Queen-flåten

Debattenergi
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.
Se flere jobber
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
Les mer
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
Ny i dag
Teknisk Ukeblad Media AS
Økonomi- og administrasjonssjef
H. Henriksen AS
Ingeniører
NTNU
Teknisk eiendomsforvalter
Mondelēz International
Automation Technician - Freia
Nammo Raufoss AS
Utviklingsingeniør - RAMS / Statistikk
Nammo Raufoss AS
Utviklingsingeniør
Asplan Viak
Prosjektadministrasjon - Bygg
En tjeneste fra