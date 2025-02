Vi må ikke sende verdiskapingen vår ut av landet

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Ønsker du selv å bidra i debatten, enten med et debattinnlegg eller en kronikk, les retningslinjene våre her .

Norge overlater hvert år til andre å skape enorme verdier på foredling av våre råvarer.

Vi har tre råd til næringsminister Cecilie Myrseth (Ap), som nå jobber med regjeringens nye industrimelding:

Sett videreforedling i sentrum av industripolitikken.

Gjennomgå virkemiddelapparatet sammen med industrien med fokus på å løfte og styrke videreforedling i Norge.

Lag tydelige mål og en handlingsplan for å følge opp ambisjonene.

Trenger ikke sexy, nye prosjekter

Vi i manufacturing-industrien, som skaper verdensledende produkter basert på norske råvarer og norsk kunnskap, savner en reell innsats for å vri Norge vekk fra en ensidig råvare-økonomi. Det kommer vi til å trenge når petroleumsinntektene snart begynner å falle.

I dag eksporterer Norge både kapital og naturressurser, men fortsatt lite foredlede produkter. Det må vi endre på, og det raskt.

Dessverre opplever vi at det er lite kompetanse på manufacturing innenfor virkemiddelapparatet – og at de programmene som er satt opp, i liten grad treffer på våre behov.

Emma Østerbø, klyngeleder i NCE Manufacturing.

Det er ikke de sexy, oppsiktsvekkende og nye prosjektene vi har behov for, men programmer som bidrar til utvikling og risikoavlastning gjennom hele verdikjeden, fra råvare til ferdig solgt produkt.

Må øke verdiskapingen per KWh

Vi har flere sterke industriklynger som kan ta utfordringen på strak arm. For eksempel har industrien på Raufoss blitt verdensledende på å omdanne blant annet lettmetaller som aluminium til den internasjonale bilindustrien.

I foredlingsprosessen mangedobles verdien av metallet. Selve produksjonen er automatisert og har nå Norges-rekord i antall roboter. Det gjør hver ansatt svært produktiv.

Fram mot 2050 må Norge øke verdiskapingen per KWh energi og få mer ut av hvert enkelt årsverk. Vi må også redusere naturinngrep og kutte klimagassutslippene med 90 prosent.

De neste tiårene vil helse- og omsorgssektoren i Norge legge beslag på store deler av den tilgjengelige arbeidsstyrken. Da må den gjenstående arbeidsstyrken skape større verdier for å opprettholde velferdsstaten.

Norge sakker akterut

Vår eksportbaserte, åpne økonomi flyter nå som en kork i et internasjonalt hav i storm. Da er en råvarebasert eksportøkonomi utrolig sårbar.

I den krevende sikkerhetspolitiske situasjonen er det et tankekors at Kina nå er en større vareprodusent enn de ti neste landene på lista til sammen.

I 2023 hadde Kina 35 prosent av den samlede verdensproduksjonen av vareindustri. Til sammenligning hadde USA 12 prosent av markedet og industri-stormakten Japan kun 6 prosent.

Dessverre ser vi at Norge sakker akterut, også målt mot våre nordiske naboland. Før finanskrisen i 2008 hadde Norge syv selskaper på topp 30-listen over de mest verdifulle selskapene i Norden. Nå er det kun to igjen: Equinor og DNB.

Få råvareselskaper i toppen

Av de 30 selskapene på listen er kun to selskaper råvareprodusenter. Halvparten av selskapene er manufacturing-selskap som omdanner råvarer til mer verdifulle produkter. Det bør vi i Norge også lære av.

Norsk økonomi angår alle. Verdien av råvarene våre er forsvinnende liten mot verdien av arbeidskraften vår.

Når regjeringen ved påsketider legger frem sin stortingsmelding om industri, forventer vi at manufacturing-industrien står sentralt og at det legges frem konkrete forslag til hvordan vi kan øke verdien av våre fantastiske råvarer gjennom å skape gode verdikjeder for foredling

Det må til for å trygge velferden, også for kommende generasjoner.