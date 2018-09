Vi har trukket vinneren av varmepumpe-konkurransen

Vi har trukket en vinner av konkurransen " Vinn en varmepumpe ", og gratulerer Ingeborg Bjørge Austrheim i Hjelmås, Hordaland, som vinner av Wilfas varmepumpe.

Dette var ikke en lett spørrekonkurranse, for av nesten 2200 deltakere var det bare seks personer som svarte rett på alle de ti spørsmålene.

Ettersom det bare var en pris så ble det loddtrekning blant de aller flinkeste.

Med faretruende høye strømpriser, og utsikt til ytterligere tilstramning i takt med økt forbruk ut over vinteren, kan Austrheim glede seg over å kunne snike seg ut av rekken av de som betaler dyrt for reststiv oppvarming.