Vi frykter flere dødsbranner knyttet til elsparkesykler

Elsparkesykkelen har på få år blitt en fast del av norske byer. Den er rimelig, fleksibel og miljøvennlig, men litiumion-batteriene som driver den, kan utgjøre en alvorlig brannfare hvis det ikke behandles riktig. Når batteriene svikter, oppstår ekstrem varme og giftig røyk på sekunder.

Brannvesenet har rykket ut til flere alvorlige hendelser. Erfaringene viser at vi står overfor en ny type brannrisiko, midt i hjemmene våre, i kjellere, garasjer og oppganger. Risikoen øker i takt med antallet kjøretøy.

Et nasjonalt løft for trygghet

Ødelagte litiumion-batterier kan føre til en kraftig og eksplosiv brann med giftig røyk, forklarer Susanne Moen i Brannvernforeningen. Foto: Caroline Roka

For å møte utfordringen har Brannvernforeningen, sammen med DSB, brannvesen, forskningsmiljøer og forsikringsbransjen, etablert prosjektet Tryggere bruk av elsparkesykler. Målet er å redusere risikoen gjennom kunnskap, tryggere produkter og tydeligere rammer for bruk.

I juni kom første resultat, en nasjonal veileder for trygg håndtering av batterier i elsparkesykler. Den gir konkrete råd om kjøp, bruk, oppbevaring, lading, håndtering ved brann og forsikring.

Veilederen kan brukes av borettslag, kommuner, skoler, virksomheter, forhandlere og privatpersoner. Dette er et viktig første steg. Men vi må videre.

Mer kunnskap og bedre produkter

Neste fase i prosjektet handler om å samle og dele erfaringer. Målet er å bygge en felles kunnskapsbase som viser hvordan og hvorfor batteribranner oppstår, slik at tiltakene kan bli mer målrettede.

Når vi forstår mønstrene bak brannene, kan vi utvikle tryggere produkter og bedre sikkerhetsrutiner. Det gjelder både for produsenter, brukere og myndigheter. Kunnskap er det mest effektive brannvernet vi har.

Marked og ansvar må skjerpes

Markedet for elsparkesykler er i dag uoversiktlig. Kvaliteten varierer, og mange forbrukere vet ikke hvem som har ansvaret dersom et batteri starter en brann. Det kan få store økonomiske og sikkerhetsmessige konsekvenser.

Forsikringsbransjen spiller en nøkkelrolle. Den sitter på skadeerfaringer og kan påvirke utviklingen av tryggere løsninger. Samtidig må myndighetene sikre strengere krav til kvalitet og bedre markedskontroll.

Et felles ansvar

Elsparkesykkelen er kommet for å bli. Det betyr at risikoen også er kommet for å bli dersom vi ikke tar grep nå.

Vi trenger produsenter som prioriterer sikkerhet, myndigheter som stiller krav, og brukere som vet hvordan de kan lade og oppbevare trygt. Bare gjennom samarbeid kan vi sørge for at elsparkesykkelen blir et trygt fremkomstmiddel og ikke en brannfelle.