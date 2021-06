«Vi er først i verden»: Det danske luftforsvaret skal fly elektrisk

Det danske luftforsvaret har nettopp mottatt sitt første F-35A. Til høsten mottar de to andre fly som også har to vinger, men som ellers knapt kunne vært mer ulike.

Det er to elektriske fly av typen Pipistrel Velis Electro, som danskene nå skal bruke til testing fra flyskolen i Karup, midt på Jylland.

Det danske forsvaret skriver i ei pressemelding at de er det første flyvåpenet i verden som tester bruken av elektriske fly operativt.

Samme flytype er også nettopp levert til Norge.

Første sertifiserte

Pipistrel Velis Electro var i juni for ett år siden det første elflyet til å motta typesertifisering fra europeiske luftfartsmyndigheter (Easa).

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), tilsvarende norske Forsvarsmateriell, har inngått en toårig leasingkontrakt med franske Green Aero Invest for de to slovenskproduserte flyene.

Danskene ønsker å gjøre sine egne vurderinger av teknologiens modenhet og slik få en pekepinn eller to på hva elfly i framtida kan bidra med når det gjelder å løse luftmilitære oppgaver.

– Vi regner med å bruke flyene til vedlikeholdstrening og opplæring av nye flygere. Blant annet vil det kunne fungere godt til landingsrunder, da vi regner med å kunne oppnå ni slike på én lading, uttaler major Henrik «HEK» Næsby, som er ansvarlig for pilotutdanninga i Flyvevåpenet.

Snart i lufta i Norge

Velis Electro er samme flytype som Avinor og Norges luftsportforbund (NLF) i fjor sommer bestilte for å erstatte Norges første elfly, LN-ELA av typen Pipistrel Alpha Electro, som havarerte i august 2019.

Flyet er nylig levert og befinner seg i Norge, opplyser generalsekretær John Eirik Laupsa i NLF til Teknisk ukeblad.

– Det er ikke i operativ bruk ennå. Vi stresser ikke med å begynne å fly, men tar oss god tid. Når vi blar om kalenderen til august, regner jeg med at vi kan se det i lufta, forteller Laupsa.

Han leder en organisasjon med røtter tilbake til 1909 og som i 112 år har hatt en formålsparagraf som sier at de skal ta en aktiv del i utvikling og innovasjon. Dermed er det helt naturlig at de bidrar med utprøving av elektriske fly.

Prisen for et Velis Electro 600 er cirka 1,7 millioner kroner, og det meste av dette dekkes av forsikringen. LN-ELA er for øvrig donert til Norsk luftfartsmuseum i Bodø.

Pipistrel Velis Electro Seter: 2

Vingespenn: 10,71 m

Tomvekt (med batterier): 428 kg

Maksimal avgangsvekt (MTOW): 600 kg

Nyttelast: 172 kg

Motoreffekt: 57,6 kW

Marsjfart (optimal rekkevidde): 90 knop (167 km/t)

V NE : 108 knop (200 km/t)

: 108 knop (200 km/t) Steilehastighet (ved maksvekt og landingskonfigurasjon): 45 knop

Utholdenhet: 50 minutter (pluss reserve)

Batteri: 24,8 kWh

Klatreevne: 647 ft/min (3,3 m/s)

Avgangsstrekning gress/asfalt: 246/241 m

Dobler levetida

Velis Electro bygger på SW 121 og er en toseter primært beregnet på skoleflyging.

Sertifiseringsprosessen tok i underkant av tre år, og Easa og Pipistrel samarbeidet tett med bidrag fra luftfartsmyndighetene i Sveits og Frankrike.

Det får framdrift av en elmotor som yter 57,6 kW og som Pipistrel har utviklet i samarbeid med Emrax og Emsiso. Denne ble Easa-sertifisert et par uker før flyet.

Det er to batterier med samlet energikapasitet på 24,8 kWh. Det ene batteriet er plassert i snuta og det andre bak kabinen og kobles automatisk ut ved feil. Det ene batteriet kan levere tilstrekkelig effekt til å fly videre, inkludert utklatring.

Både batteri og motor er væskekjølt. Pipistrel anslår at denne elektriske drivlinja vil ha om lag dobbelt så lang levetid som tidligere generasjoner.