Verkstedtrøbbel for Vy: – Vi må innstille avganger

– Dersom vi ikke har tilgjengelig verksted, har vi ikke tilgjengelige tog. Det betyr at kundene får et dårligere tilbud og en mer strevsom hverdag, sier direktør for kjøretøy og kvalitet i Vy, Hans Bendik Eriksen, til Aftenposten.

I et brev Vy har sendt til Bane Nor, skriver de at de frykter at de ikke vil klare å levere togtilbudet de er forpliktet til på Østlandet i sommer.

Grunnen er at Sundland verksted i Drammen fra april til august er helt eller delvis utilgjengelig på grunn av anleggsarbeid. Vy vedlikeholder rundt halvparten av togene sine i Oslo-området der, og selskapet mener den reduserte verkstedkapasiteten kommer til å påvirke de reisende.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Norsk servicedesk har gitt IKT Agder bedre arbeidsflyt

– Nå må Vy i første omgang redusere togtrafikken på Østlandet fra etter påske og fram til sommeren, sier Eriksen.

På det verste kan Vy mangle 10–15 togsett på Østlandet på grunn av arbeidene på Sundland.

– Noe som vil bety at vi må innstille avganger, sier han.

Jørn Johansen, leder for serviceanlegg i Bane Nor, sier at han forstår Vys frustrasjon og at Bane Nor vil fortsette dialogen med Vy om avbøtende tiltak.