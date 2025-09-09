Abonner
Samferdsel

Vegvesenet dropper krav om at underleverandør må skiftes ut

De kommer til å være ferdig med jobben før en eventuell rettssak uansett.

Den nye delen av riksvei 85 fra Fiskefjorden mot Lødingen var snart klar til bruk da bildet ble tatt i 2024. Oppe til høyre ses Fiskefjordtunnelen. Her skal E10 og riksvei 85 knyttes sammen med et stort kryss.
Den nye delen av riksvei 85 fra Fiskefjorden mot Lødingen var snart klar til bruk da bildet ble tatt i 2024. Oppe til høyre ses Fiskefjordtunnelen. Her skal E10 og riksvei 85 knyttes sammen med et stort kryss. Foto: Jan Kristian Jøsang/Skanska
Bjørn Olav Amundsen
9. sep. 2025 - 10:36

Staten anker ikke Oslo tingretts kjennelse om midlertidig forføyning. A. Pedersen & Sønn Lastebiltransport kan dermed fortsette sitt oppdrag i OPS Hålogalandsvegen, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

I september 2024 påla Statens vegvesen Hålogalandsvegen å skifte ut A. Pedersen & Sønn Lastebiltransport som kontraktsmedhjelper til hovedentreprenøren Skanska Norge.

Årsaken var blant annet at det i en foretakskontroll vinteren 2024 ble avdekket brudd på regelverket om kjøre- og hviletid.

I juni 2025 la Oslo tingrett til grunn at brudd på regelverket om kjøre- og hviletid kan gi Statens vegvesen grunnlag for å kreve at en underentreprenør skiftes ut.

Men retten konkluderte med at firmaet fikk medhold i midlertidig forføyning.

Det innebar at Skanska Norge ikke kunne gjennomføre utskiftingskravet før rettmessigheten av dette kravet er endelig avgjort i en ordinær rettsak.

Nå gå oppdraget til lastebilfirmaet i Hålogalandsvegen mot slutten. Selskapet vil trolig bli ferdig med jobben og forlate anlegget før det er mulig å avgjøre om staten får bytte dem ut eller ikke.

Å bruke tid og krefter på en ordinær rettsak er derfor lite produktivt, heter det i pressemeldingen.

Staten som partshjelp for Skanska Norge har besluttet å ikke anke Oslo tingretts kjennelse om midlertidig forføyning.

Les også
HålogalandsvegenSamferdselStatens vegvesen
