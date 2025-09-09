Vegvesenet dropper krav om at underleverandør må skiftes ut

Staten anker ikke Oslo tingretts kjennelse om midlertidig forføyning. A. Pedersen & Sønn Lastebiltransport kan dermed fortsette sitt oppdrag i OPS Hålogalandsvegen, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

I september 2024 påla Statens vegvesen Hålogalandsvegen å skifte ut A. Pedersen & Sønn Lastebiltransport som kontraktsmedhjelper til hovedentreprenøren Skanska Norge.

Årsaken var blant annet at det i en foretakskontroll vinteren 2024 ble avdekket brudd på regelverket om kjøre- og hviletid.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Når AI-kostnadene løper løpsk: Nå velger flere å trekke jobben hjem

I juni 2025 la Oslo tingrett til grunn at brudd på regelverket om kjøre- og hviletid kan gi Statens vegvesen grunnlag for å kreve at en underentreprenør skiftes ut.

Men retten konkluderte med at firmaet fikk medhold i midlertidig forføyning.

Det innebar at Skanska Norge ikke kunne gjennomføre utskiftingskravet før rettmessigheten av dette kravet er endelig avgjort i en ordinær rettsak.

Nå gå oppdraget til lastebilfirmaet i Hålogalandsvegen mot slutten. Selskapet vil trolig bli ferdig med jobben og forlate anlegget før det er mulig å avgjøre om staten får bytte dem ut eller ikke.

Å bruke tid og krefter på en ordinær rettsak er derfor lite produktivt, heter det i pressemeldingen.

Staten som partshjelp for Skanska Norge har besluttet å ikke anke Oslo tingretts kjennelse om midlertidig forføyning.