Vegdirektoratet har snart sjekket alle Norges 17.500 broer

Vegdirektoratet forteller at det ser ut til at de kommer i mål med å sjekke brosikkerheten på alle Norges over 17.500 broer i løpet av året.

For to år siden gransket Vegtilsynet arbeidet med brosikkerheten i Norge. Konklusjonen var da at nødvendige inspeksjoner hadde uteblitt.

– Siden da, og særlig i 2017, er det gjort en god del arbeid. Mye er på plass, men det er en liten vei igjen å gå før vi er overbevist, sier Trude Tronerud Andersen, direktør i Vegtilsynet til NRK.

Vegdirektoratet forteller at de nesten er ferdig med å sjekke de over 17.500 broene i riks- og fylkesveinettet i Norge.

– Vi skal være à jour med å sjekke alle disse broene i løpet av 2018, sier brodirektør Børre Stensvold.

Han påpeker at det ikke er noe å frykte for bilister som ferdes over Norges broer. Heller ikke de som foreløpig ikke er sjekket.

– Vi kan selvfølgelig ikke garantere noe, men broene i Norge er trygge. Dersom vi er utrygge på ei bro, blir den stengt, sier han.