Jon von Tetzchner startet nettleserselskapet Opera midt på 90-tallet, samme år som Netscape, den gang internett var i ferd med å bli allemannseie.

På topp hadde Opera flere hundre millioner brukere. Etter at selskapet ble solgt og de nye eierne hev indrefileten (kodebasen og designfilosofien) på båten, besluttet Tetzchner at nok var nok. Han måtte gjøre noe.

– Etter salget var jeg fortsatt innstilt på å bruke Opera. Men endringene som ble gjort, førte til at jeg rett og slett måtte gjøre noe, sier han.

På brukernes premisser

Resultatet ble oppstartsselskapet Vivaldi, med mål om å lage en nettleser på brukernes premisser.

– I Vivaldi ønsket vi rett og slett å lage en nettleser basert på hva brukerne ønsket seg, forteller Tetzchner.

Tetzchner er selv hovedeier, men har med seg ansatte på eiersiden. Selskapet har nå rukket å bli ti år og har fått 3,5 millioner brukere. Brukerbasen vokser fremdeles, men er ikke stor nok til at virksomheten bærer seg økonomisk. Derfor har hovedeieren selv lånt inn 350 millioner kroner – hittil.

Gir seg ikke

Entusiasten Tetzchner gir seg likevel ikke. Og Vivaldi er gjennom årene utvidet til å inkludere funksjonalitet som e-postklient og kalender, samt funksjon for blokkering av annonser. Produktet er dessuten å finne i kjøretøy fra flere av bilgigantene.

Målet med Vivaldi er at brukeren selv skal ha kontroll, noe som blir stadig mindre mulig for brukerne av konkurrerende produkter fra «Big Tech». Dette er ikke minst en viktig kamp å ta nå når lederne i Meta, X og andre teknologigiganter har mønstret på Trumps politiske skip.

– Vår businessmodell er ikke å samle data, slår han fast.

I ukens podkast hører du Jon von Tetzchner selv fortelle om Vivaldis kamp for brukerne og mot teknologigigantene.

– Jeg hadde aldri sett for meg at jeg skulle konkurrere med meg selv, sier von Tetzchner, noe han utdypet i et nylig intervju med Digi.

