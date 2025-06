Vanskelig å lokalisere varsellyd fra elbiler, ifølge forskning

Forskere ved Chalmers i Göteborg har undersøkt hvor vanskelig det er for mennesker å identifisere hvor varsellyd fra el- og hybridbiler i lav hastighet kommer fra, sammenlignet lyden fra en forbrenningsmotor.

I testene ble det brukt tre typer varsellyder, og målet var å simulere et miljø som tilsvarer et parkeringshus. Alle varslene var vanskeligere å identifisere enn lyden fra en forbrenningsmotor.

– Som akustikere synes vi selvfølgelig det er bra at elbiler er betydelig stillere enn vanlige forbrenningsmotorer, men det er viktig å finne en balanse, sier doktorand Leon Müller. Han er en av forskerne bak studien, som er publisert i The Journal of the Acoustical Society of America

Det var spesielt ett av signalene, som består av to ulike toner, som var vanskelig å lokalisere. Ingen av de rundt 50 deltakerne i testene klarte å peke ut bilene helt riktig.

Akustikkprofessor Wolfgang Kropp, som er medforfatter i studien, sier varslingslydene på elbiler ofte testes uten bakgrunnslyd, noe som ikke gjenspeiler virkeligheten.

– Fra et trafikksikkerhetssynspunkt hadde det vært ønskelig å finne et signal som er så effektivt som mulig med tanke på å bli oppdaget og lokalisert, men som ikke påvirker mennesker negativt, slik vår tidligere forskning har vist er tilfelle med trafikkstøy, sier Kropp.