Elbiler får full moms fra 2027

Regjeringen vil fase ut momstiltak for elbil fra januar og fjerne hele fritaket i 2027. Samtidig skal engangsavgiften for fossildrevne personbiler økes.

Regjeringen vil fjerne momsfritaket på nye elbiler helt fra 2027. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
NTB
15. okt. 2025 - 10:15

I statsbudsjett for 2026 foreslår regjeringen å redusere beløpsgrensen i merverdiavgiftsfritaket for elbiler fra 500 000 til 300 000 kroner. Det varsles videre at fritaket fjernes helt fra 2027, heter det i pressemeldingen onsdag.

– Vi har hatt som mål at alle nye personbiler skal være elektriske i 2025, og med en elbilandel på 95 prosent i år kan vi si at målet i praksis er nådd. Derfor er tiden moden for å fase ut fordelene, sier finansminister Jens Stoltenberg (Ap).

Regjeringen vil også øke engangsavgiften for fossildrevne personbiler. Samlet skal forslaget medføre at insentivene til å kjøpe nullutslippsbiler ivaretas selv om subsidiene reduseres.

Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu har allerede gjort det klart at endringen er for stor, og kommer for brått.

– Vi skal selvsagt ha full moms på elbiler etter hvert, men innfasingen bør skje mer gradvis og varsles i god tid. Dette er verken gradvis eller varslet tidligere, sier Bu til eget nettsted Elbil.no.

 

