Vannmøllehjulet Wanda samler og sorterer avfall fra forurenset elv

Den panamanske organisasjonen Marea Verde vil forhindre at søppel fra Juan Díaz-elven sprer seg i Panamabukta ved å fange det på et flytende transportbånd koblet til en vannmølle kalt Wanda.

Wanda står for Water and Action og er en oppfinnelse fra Baltimore, USA, med mål om å samle, knuse og sortere avfall fra elver ved hjelp av fornybar energi, nærmere bestemt vann- og solenergi.

Marea Verde har imidlertid lagt til en endring i Baltimores automatiske avfallssamler (lokalt kalt Mr. Trash Wheel), sånn at den er bedre tilpasset lokale elver.

Først og fremst har de byttet ut samlerens originale væsketransportbånd med en alternativ flytesperre kalt Bob, som de har erfaring med å bruke til søppelhenting. Med den har Marea Verde samlet 100 tonn søppel på halvannet år i en annen panamansk elv.

Sjekker ha som kastes

Flytesperren, som fungerer som fangstnett og transportbånd for elveavfall, drives i hovedsak av et vannmøllehjul ved elvebreddens oppsamlings- og sorteringsstasjon. Men «fiskestasjonen» har også solcellepaneler på taket som kan supplere når hjulet ikke strekker til.

Søppelhjulet skal fiske skrot fra Juan Díaz-elven. Den er en av landets mest forurensede elver og renner gjennom hovedstaden Panama City. Foto: Marea Verde

Stasjonen er også utstyrt med kameraer som ved hjelp av kunstig intelligens har lært seg å gjenkjenne og kategorisere ulike typer avfall. Planen med den er å samle inn data om hva innbyggerne faktisk kaster ut i Panama Citys største elv, sånn at man senere kan komme med politiske tiltak for å redusere avfallsmengdene.

Midlertidig løsning

I en artikkel i Engineering and Technology uttaler Sandy Watemberg, som er direktør i Marea Verde, at datainnsamling er viktig nettopp for å gjøre søppelsamlere unødvendige, som ikke er ment som en endelig løsning:

– Vi trenger at folk endrer vaner, begynner å resirkulere og kvitter seg med avfallet sitt på riktig måte. Vi ønsker å samarbeide med lokalbefolkningen for å få dem til å forstå hvordan vi kan unngå bruken av disse teknologiene og fortsatt ha en ren elv.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.