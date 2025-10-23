Nye funn: Bildekk er den største kilden til mikroplast i norsk natur

– Mikroplast er uønsket i miljøet, og når vi vet at bildekk også inneholder miljøskadelige stoffer, er disse funnene alvorlige, sier direktør Hilde Singsaas i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Nye resultater fra Mikronor-programmet, som forskere ved Niva gjennomfører på oppdrag fra Miljødirektoratet, viser at bildekkpartikler er den mest utbredte mikroplasttypen i norsk natur. Partiklene slites løs fra bildekkene under kjøring og inneholder både syntetisk gummi og miljøskadelige kjemikalier.

Funnet i blåskjell

Årets resultater viser at opptil 3 prosent av sedimentene i indre Oslofjord består av bildekkpartikler, målt etter vekt. Dette er blant de høyeste nivåene som er målt i norsk natur.

De høyeste nivåene var nær havneområdene Filipstadkaia og Akershuskaia i Oslo.

Blåskjell fra seks stasjoner ble undersøkt for bildekkpartikler. Nivåene i skjellene varierte, men ble funnet bildekkpartikler i blåskjell fra alle stasjonene, blant annet Oslo, Ålesund og Varangerfjorden. Dette gir grunn til bekymring for biologiske effekter og mulig overføring i næringskjeden, skriver Miljødirektoratet.

Sprer seg

Prøver tatt i luften påviste bildekkpartikler i hele 95 prosent av prøvene i Oslo. I Sofienbergparken i Oslo var 68 prosent av mikroplastpartiklene i lufta bildekkpartikler. Også på Svalbard ble det funnet rester av bildekk i 9 prosent av prøvene.

– Dette tyder også på at det er langtransportert forurensing, sier fungerende seksjonsleder, Anne Parborg i Miljødirektoratet til NRK.

Ett bildekk slipper ut store mengder mikroplast per år. Et tyngre kjøretøy beregnes å slite mer enn 12 kilo per dekk per år, mens for personbiler er det beregnet å være 8–11 ganger mindre enn for tyngre kjøretøy, ifølge Miljødirektoratet.