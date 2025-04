USA: Skal bli lettere å få selvkjørende biler ut på veiene

Det skal altså bli lettere å få selvkjørende biler ut på amerikanske veier.

Det opplyser National Highway Traffic Safety Administration, som sorterer under USAs transportdepartement.

Ifølge Reuters vil de nye reglene blant annet innebære at noen selvkjørende biler ikke lenger trenger å oppfylle nasjonale sikkerhetskrav, som for eksempel kravet om å ha et bakspeil.

Samtidig stiller de nye reglene færre krav til produsentene om å rapportere mindre ulykker med selvkjørende biler.

USAs transportminister Sean Duffy sier i en pressemelding at de nye reglene skal gjøre det enklere for amerikanske bilprodusenter å konkurrere med Kina.

– Denne administrasjonen forstår at vi er i et kappløp med Kina om å innovere, og at mye står på spill, sier han.

Les også Full rulle i bilsalget – krasj for Tesla

Teknologimagasinet Wired skriver at bilindustrien har kritisert dagens lovverk for å skape unødvendige og byrdefulle hindringer som hemmer innovasjon – blant annet gjennom detaljerte krav om å rapportere mindre ulykker.

USAs regjering håper derfor at de mer lempelige reglene vil gjøre det lettere for bilprodusentene å innovere og teste selvkjørende biler på veiene.

På den annen side kan de nye reglene, ifølge Wired, gjøre det vanskeligere for myndigheter og forskere å overvåke de selvkjørende bilene, fordi det vil være mindre informasjon tilgjengelig.

Organisasjonen Advocates for Highway and Auto Safety har ifølge Reuters kritisert muligheten til å omgå sikkerhetskravene, og mener at utrullingen av selvkjørende biler kan få dødelige konsekvenser uten riktige reguleringer.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold De bringer teknologiens historie til liv med kunstig intelligens

Utsatt gang på gang

USAs transportdepartement skriver at de nye reglene er en del av president Trumps agenda for å fremme innovasjon innen transportsektoren.

Tesla-gründer Elon Musk, som lenge har hatt et nært samarbeid med Donald Trump, har i årevis drømt om å sette ut en flåte av selvkjørende robottaxier på amerikanske veier.

Tesla er en av bilprodusentene som har utviklet selvkjørende funksjoner i sine biler. Men selv om Tesla i dag selger biler med «fullt selvkjørende egenskaper», kreves det fortsatt at føreren er oppmerksom bak rattet og følger med på trafikken.

Drømmen om selvkjørende robottaxier er imidlertid fortsatt langt unna å bli realisert, og Musk har gang på gang utsatt planene. Samtidig øker konkurransen fra Kina, hvor produsenten BYD i februar lanserte sitt «avanserte selvkjørende system».

Artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.