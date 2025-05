Ukjente bakterier spiser seg inn i Oslofjordtunnelen

Bakterier bryter ned betongen i Oslofjordtunnelen. Det viser et forskningsprosjekt ledet av Chalmers tekniska högskola i Sverige i samarbeid med Statens vegvesen.

Bakteriene lever av mineraler i sprøytebetongen og formerer seg i kolonier, kjent som biofilm, på tunnelens vegger. Dette fører til gradvis nedbrytning av betongoverflaten.

– Det er en tydelig bakteriell påvirkning i Oslofjordtunnelen, sier betongekspert Per Hagelia til Forskning.no, som først omtalte saken.

Bakterievekst i saltholdig miljø

Statens vegvesen har lenge hatt mistanke om at bakterier slår seg sammen i kolonier og «spiser» av betongen.

Men det har vært gjort få vitenskapelige undersøkelser på feltet før nå.

Forskerne forklarer at bakterieproblemene i tunnelen skyldes at saltholdig grunnvann fra Oslofjorden trenger gjennom fjellet og skaper gode vekstforhold for mikroorganismer på tunnelens innside.

Noen av bakteriene forskerne har funnet er nye, hittil ukjente mikroorganismer. De får næring fra mineraler i betongen, som jern, svovel, mangan og nitrogen, og gjør den porøs. I ekstreme tilfeller kan nedbrytningen nå ti centimeter på fem år.

– Vi har gjort målinger og kan se at bakteriene spiser seg inn opptil én centimeter per år, sier Frank Persson, førsteamanuensis i molekylærbiologi og mikrobiell økologi ved Chalmers, i en pressemelding.

Han forteller at all betong som er dekket av biofilm, gradvis vil løses opp.

Trygt å kjøre i tunnelen

Biofilm av bakterier på tunnelveggene er blitt observert en stund. Men før denne studien på Oslofjordtunnelen har det vært få studier på såkalt biokorrosjon i tunneler i fjorder og havområder.

– Dette er et interessant og viktig arbeid. De svenske forskerne har kommet over mye nytt i Oslofjordtunnelen, sier Hagelia, som tidligere jobbet for Statens vegvesen, til Forskning.no.

Han forteller at de også har også funnet bakterier som er helt nye i sammenhenger som dette.

Både de svenske forskerne og Statens vegvesen understreker likevel at Oslofjordtunnelen er helt trygg å bruke.

Forskernes anbefaling, basert på studiene, er å måle pH-verdien i betongen kontinuerlig, undersøke grunnvannsstrømmen gjennom fjellet og overvåke utbredelsen av biofilmen.