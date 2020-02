Tyskland ønsker å importere grønt hydrogen fra Afrika

Den tyske regjeringen ser for seg at hydrogen, produsert med fornybar energi, bør være en hjørnestein i den grønne transformasjonen av energiforsyningen i Tyskland og særlig brukt i transport- og industrisektoren.

Derfor leter regjeringen nå etter partnerskap med andre land der storstilt grønn hydrogenproduksjon kan skje billigere enn i Tyskland. Dermed ser de etter områder med mer plass og mer vind og solskinn.

Blant annet planlegger den føderale regjeringen å etablere en grønn hydrogenproduksjon og importkjede i et felles prosjekt med flere vestafrikanske land, melder Reuters nyhetsbyrå, ifølge det tyske nettmediet Clean Energy Wire.

Ifølge den tyske forskningsminister Anja Karliczek vil 15 land bli undersøkt for egnede produksjonssteder. Tyskland planlegger å investere 30 millioner euro for å kartlegge potensialene i hvert land.

Hydrogen er morgendagens olje

I denne forbindelse har Anja Karliczek nettopp hatt besøk av sin nigerianske kollega, Yahouza Sadissou:

– Grønt hydrogen er morgendagens olje og byr på enorme muligheter, sa forskningsminister Anja Karliczek etter møtet.

Den nigerianske forskningsminister Sadissou sa ifølge Reuters at Vest-Afrikas potensial for fornybar elektrisitetsproduksjon først og fremst vil bli brukt til å forsyne land i regionen med ren elektrisitet, men at eksport av grønn gass også er et mål for regjeringen.

Den tyske regjeringen jobber for tiden med en etterlengtet hydrogenstrategi som tar sikte på å skissere hvordan fornybar hydrogenproduksjon kan bli en hjørnestein i landets grønne overgang. .

Hydrogenstrategi på vei

Ifølge Clean Energy Wire anslår utkastet til strategi som nå er diskutert av departementene at omtrent 20 prosent av hydrogenbehovet i 2030 kan dekkes ved bruk av grønt hydrogen fra fornybare energikilder. Tyskland er imidlertid ikke i stand til å dekke den forventede etterspørselen etter grønt hydrogen.

I stedet forventes en stor del av det grønne hydrogenet å bli importert på mellomlang og lang sikt. I tillegg til Vest-Afrika og Australia, er fokuset også på Nord-Afrika.

Hydrogen er planlagt å erstatte olje og naturgass i luftfart eller energikrevende næringer. Det grønne hydrogenet kan distribueres gjennom den eksisterende naturgassinfrastrukturen.

Regjeringen har lagt vekt på at hydrogenteknologier vil være av stor betydning for en vellykket grønn overgang i Tyskland, som har som mål å bli CO₂-nøytral i 2050.

Denne artikkelen ble først publisert på ing.dk.