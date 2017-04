Tunnelboremaskinen skulle vært ferdig med arbeidet i 2014 - denne uken fikk Big Bertha endelig gjennomslag

Denne uken ble det endelig gjennomslag for den amerikanske tunnelboremaskinen Big Bertha.

Maskinen, som Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt, støtte på et jernrør som ga to år forsinkelser. Nå er målet nådd og hun har kommet gjennom fjellet - fire år på overtid.

Det skriver wired.com.

Traff stålrør

Big Bertha startet arbeidet sitt sommeren 2013.

Planen var at den 6100 tonn tunge tunnelboremaskinen med hele 17,37 meter i diameter skulle drive 2,8 kilometer med tunnel de kommende 14 månedene.

Sånn gikk det ikke.

6. desember 2013 hadde Bertha boret 311 meter, så sa det stopp. Det viste seg at maskinen hadde truffet et 20 centimeter bredt stålrør som hadde ødelagt flere av tennene i kuttehodet.

I februar 2014 var maskinen endelig reparert og klar til bruk igjen. Men etter kort tid blinket varsellampene, og det viste seg at det hadde gått varmgang i maskinen.

Startet gravingen i helgen: Teslagründeren vil bygge verdens raskeste tunnelboremaskin

Mange runder

Ikke før i desember samme år ble maskinen reparert og ett år etter varmegangen så det ut som om Bertha endelig kunne fortsette drivingen av tunnelen.

Men allerede i mai 2015 ble det klart at skadene hadde ført til behov for et nytt hovedlager.

I desember 2015 var hovedlagret skiftet ut og maskinen i drift igjen, men i januar 2016 stoppet arbeidet opp - nok en gang.

Sommeren i fjor hadde Big Bertha drevet cirka en tredel av den planlagte tunnelen. Og etter et relativt problemfritt 2016 skjedde endelig gjennomslaget denne uken.

Kan drive to til tre ganger raskere: Dette er fordelene ved å bruke tunnelboremaskin

To år med konstruksjonsarbeid

Til tross for gjennomslaget, gjenstår det mye arbeid med tunnelen under Seattle.

Nå som maskinen er ferdig kan den demonteres og løftes opp, men da starter konstruksjonsarbeidet.

Tunnelen Bertha har drevet skal, når den er ferdig, inneholde en toetasjes motorvei det forventes å ta rundt to år å ferdigstille nå som den er ferdig drevet.