Tredje oppskytingsforsøk ble avbrutt på Andøya

Torsdag kveld gjorde Isar Aerospace et nytt forsøk på rakettoppskyting på Andøya. Men bare én time før oppskytning måtte de avbryte, ifølge en pressemelding sendt til NTB i går kveld.

Forsøket var det tredje som har feilet, ifølge NRK, som omtalte saken først. Årsaken skal være en lekkasje i en trykkbeholder, skriver selskapet på nettsiden sin.

– Teamene våre vurderer saken, og vi vil snart være tilbake på oppskytingsrampen klare til å skyte opp, skriver selskapet som eier raketten til NTB.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Grepet som ga Lyse Lux full kontroll på tusenvis av lysstolper

Gjort flere forsøk

Raketten med navnet Spectrum 2 skal kunne frakte satellitter som skal gå i bane rundt jorda.

Oppskytningen har blitt avbrutt og utsatt flere ganger, sist i slutten av mars, da en fiskebåt kom for nært området. I forkant av gårsdagens forsøk iverksatte politiet i Nordland ferdselsforbud i området rundt Andøya Spaceport for å unngå en lignende situasjon.

Det første forsøket ble gjort i mars 2025 og endte med at raketten eksploderte og falt i havet.

Siden den gang har selskapet gjort endringer på datasystemene og byttet ut flere tusen deler.

– Hvert forsøk gir oss verdifull erfaring og lærdommer på veien, sier administrerende direktør i Daniel Metzler til NTB.

Han mener det ikke er noe tvil om at raketten kommer til å bli skutt opp og klare å gå i bane rundt jorden.

– Har stor tillit

Ifølge NRK var næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) til stede for å bevitne oppskytningen.

– Oppskyting av satellitter er komplisert, og sikkerhet er første prioritet. Jeg har stor tillit til at Isar Aerospace og Andøya Space tar de riktige beslutningene, sier hun til NRK.