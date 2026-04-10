Tredje oppskytingsforsøk ble avbrutt på Andøya

Måte avbryte bare én time før oppskyting.

Raketten Spectrum 2 på oppskytningsrampen på Andøya før torsdagens avbrutte forsøk for oppdraget «Onward and Upward». Foto: Isar Aerospace / Handout
Kristin Mehammer– Journalist
10. apr. 2026 - 08:03

Torsdag kveld gjorde Isar Aerospace et nytt forsøk på rakettoppskyting på Andøya. Men bare én time før oppskytning måtte de avbryte, ifølge en pressemelding sendt til NTB i går kveld.

Forsøket var det tredje som har feilet, ifølge NRK, som omtalte saken først. Årsaken skal være en lekkasje i en trykkbeholder, skriver selskapet på nettsiden sin.

– Teamene våre vurderer saken, og vi vil snart være tilbake på oppskytingsrampen klare til å skyte opp, skriver selskapet som eier raketten til NTB.

annonsørinnhold
Vivicta
Grepet som ga Lyse Lux full kontroll på tusenvis av lysstolper

Gjort flere forsøk

Raketten med navnet Spectrum 2 skal kunne frakte satellitter som skal gå i bane rundt jorda. 

Oppskytningen har blitt avbrutt og utsatt flere ganger, sist i slutten av mars, da en fiskebåt kom for nært området. I forkant av gårsdagens forsøk iverksatte politiet i Nordland ferdselsforbud i området rundt Andøya Spaceport for å unngå en lignende situasjon.

Det første forsøket ble gjort i mars 2025 og endte med at raketten eksploderte og falt i havet.

Siden den gang har selskapet gjort endringer på datasystemene og byttet ut flere tusen deler.

– Hvert forsøk gir oss verdifull erfaring og lærdommer på veien, sier administrerende direktør i Daniel Metzler til NTB.

Han mener det ikke er noe tvil om at raketten kommer til å bli skutt opp og klare å gå i bane rundt jorden.

– Har stor tillit

Ifølge NRK var næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) til stede for å bevitne oppskytningen.

– Oppskyting av satellitter er komplisert, og sikkerhet er første prioritet. Jeg har stor tillit til at Isar Aerospace og Andøya Space tar de riktige beslutningene, sier hun til NRK.

