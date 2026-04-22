Forsker ut mot sak om vindmølle-studie: – Påstander som åpenbart er feil

Leon Mishnaevsky Jr ved det danske universitetet DTU er en av forskerne bak studien TV 2 viste til i sin artikkel lørdag, der det ble hevdet at turbinbladene «skrelles i stykker av regn».

– Artikkelen inneholder en lang liste med unøyaktigheter, misforståelser og påstander som åpenbart er feil, sier professoren til Europower.

Han avviser flere sentrale påstander i saken, som kanalen sier de fikk oppgitt fra en annen forsker som står bak studien. NTB var blant mediene som videreformidlet saken.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Superdatamaskinen vokste 50 prosent på få måneder. Nå skal Sigma2 skaffe enda en

TU var blant mediene som publiserte NTBs sak.

Mishnaevsky sier blant annet at belegg på vindmøllevinger varer i 5–7 år – ikke «under ett år» som hevdet i artikkelen. Påstanden om at møllene «slås i stykker» har heller ingen forankring i forskningen, ifølge professoren.

Mishnaevsky sier at én landbasert vindturbin slipper ut 128 gram mikroplast per år. Til sammenligning slipper bildekk ut tusen ganger mer.

Fornybar Norge mener studien heller ikke er representativ for Norge, fordi vindmøllene som er undersøkt i den, har en høyere hastighet. I en egen nyhetssak viser de blant annet til at myndighetene vurderer mikroplastutslipp fra vindkraft som et lite problem.

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 sier formuleringene er basert på et opptak av et intervju med en av forskerne.

– Nyanser kan forsvinne. Vi mener vi ikke har publisert feilaktige faktaopplysninger, men vi går nå gjennom artikkelen på nytt i lys av kritikken som har fremkommet, sier hun.