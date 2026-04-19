Vindturbiner lekker mikroplast i naturen – forsker ber Norge ta grep

– Jeg hadde ikke forestilt meg at regn kunne gjøre så stor skade. Møllene slås rett og slett i stykker, sier Jes Vollertsen, professor ved Aalborg Universitet og forsker på mikroplastutslipp fra vindmøller, til TV 2.

Studien viser at det beskyttende belegget på turbinene i et land med moderat regn, som Danmark ble fullstendig gjennomhullet på under ett år. Vindturbiner roterer i mellom 100 og 150 km/t, og selv vanlige regndråper gjør stor skade i den hastigheten.

Ifølge Vollertsen vil situasjonen være enda verre i Norge, som har dobbelt så mye nedbør som Danmark, og der brorparten av vindmøllene er plassert på regnfulle Vestlandet og i Midt-Norge.

Studien fant også at rekkefølgen på regnet spiller en stor rolle. Verst er det om kraftig regnskyll etterfølges av en lengre periode med lett regn.

Vollertsen mener turbinene bør stanses når det er regnsky på vei.

– Så mister vi kanskje et par timers strømproduksjon, men det er lite sammenlignet med miljøpåvirkningen.

Fornybar Norges bransjedirektør Vegard Pettersen avviser at det er et stort problem og mener mikroplastdebatten er en avsporing.

– Mikroplast fra vindturbiner er et lite problem sammenlignet med andre kilder, sier han og viser til at vindturbiner står for 280 kilo av de 19.000 tonnene mikroplast som slippes ut på norsk fastland årlig.

Han understreker at det ikke foreligger noen krav fra myndigheter om å stanse driften når det regner.