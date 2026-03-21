Turister fløy drone ulovlig ved marinebase i Troms

– Politiet fikk melding i dag om flere droner som fløy innenfor forbudssonen i Ramsund, skriver politiets operasjonsleder, Robin Åsheim Lindberg, i politiloggen.

På stedet kom politiet i kontakt med et utenlandsk turfølge på seks personer.

– Politiet oppretter sak på tre personer, og personene er avhørt. Det er utstedt forelegg til alle personene, og to droner blir inndratt, skriver operasjonslederen.

Det er forbudt å fly droner «over eller i nærheten av militære områder og fartøyer». Det er paragraf 7 i Forskrift om ubemannede luftfartøy som er den aktuelle bestemmelsen.

I tillegg er det ved Ramsund et såkalt sensorforbudsområde som gjør det ulovlig å fotografere militære installasjoner fra luften, selv om dronen eller flyet befinner seg utenfor området. En oversikt over slike forbudssoner finnes på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Ramsund orlogsstasjon er Sjøforsvarets hoved- og logistikkbase i Nord-Norge.