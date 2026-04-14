Krigen i Ukraina

Offiser i Forsvaret siktet etter utbetaling av Ukraina-støtte

En daglig leder og en offiser i Forsvaret er siktet av Økokrim etter å ha mottatt støtte fra Nansen-programmet, for utstyr som skulle til Ukraina, melder VG.

Politiadvokat i Økokrim Johan Løken er påtaleansvarlig i saken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
NTB
Mathias Brandt– Journalist
Roald Ramsdal– Journalist
14. apr. 2026 - 14:32

Begge de to siktede nekter straffskyld, opplyser politiadvokat Johan Løken i Økokrim til VG.

En av dem er offiser i Forsvaret, bekrefter Løken.

– Offiseren er siktet for myndighetsmisbruk, eller misbruk av offentlig myndighet ved å ha involvert seg i en anskaffelsesprosess, sier han.

Økokrim opplyser i en pressemelding at de etterforsker to personer for straffbare forhold i forbindelse med materiellanskaffelser til Ukraina.

– Økokrim mener det er sannsynlighetsovervekt for at det foreligger alvorlige straffbare forhold knyttet til en stor offentlig anskaffelsesprosess. Kontrakten har en verdi på 30–40 millioner kroner, og gjelder sanitetsmateriell til Ukraina, skriver Økokrim.

– Det er alvorlig dersom noen misbruker sin stilling i slike prosesser, eller misbruker de midlene som er besluttet tildelt av regjeringen. Slike handlinger kan undergrave tilliten til Forsvaret og offentlige anskaffelsesprosesser, men også Norges evne til å støtte Ukraina på en effektiv og ansvarlig måte. Derfor er det svært viktig å etterforske for å avklare om det er begått straffbare handlinger i denne saken, sier politiadvokat Løken i pressemeldingen. 

Spesialrådgiver i Forsvarsdepartementets Birgitte Syvertsen Frisch forklarer i en e-post til TU hvorfor departementet gikk til anmeldelse av de to personene.

– Forsvarsdepartementet mottok i november et varsel om mulige kritikkverdige forhold som omfattet påstander om en leverandør. Etter innledende undersøkelser fra internrevisjonen tok departementet kontakt med Økokrim.

Politiadvokat Løken bekrefter til VG at det ikke gjelder Watchbird som TU meldte at saksøker Forsvarsdepartementet etter at avtalen om innkjøp av masker til Ukraina ble stanset i vinter. 

Forsvarsminister Tore O. Sandvik, her under NATO summit 2025 i Haag, kort tid etter at han svarte Stortinget om innkjøpsoversikten.
