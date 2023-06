Tre spennende teknologidager – med Norwegian Tech Award som høydepunktet

De som har fulgt med oss en stund, vil huske diskusjonen om hvorvidt Kongsberg skulle kalle seg «teknologibyen» eller ei. Faktisk var motstanden mot å benevne byen på denne måten lokalt så stor, at skiltene som stod langs innkjørselsveiene ble skrudd ned. Flertallet av beslutningstakerne ville slett ikke være «teknologiby».

For oss andre, som betrakter kallenavnet som en hedersbetegnelse, er det derfor godt at byen nå er tilbake på sporet av noe stort. For uansett hvordan du vrir og vender på Kongsbergs DNA, er teknologigenet svært fremtredende. Ja, bortimot dominerende.

Et vell av aktiviteter

Derfor er det en sann glede at byen for andre året på rad arrangerer Kongsberg Agenda. Arrangementet foregår nærmest overalt i byen og omfatter konferanser, utstillinger og debatter. Fra og med i dag og frem til og med fredag 23. juni vil kidsa kunne være med på koding eller delta på bygging av satellitter.

Programmet inneholder temaer som hydrogen, byutvikling, innovasjon for grønn omstilling, klimarisiko for bygg og eiendom, bærekraft generelt, miljøsertifisering, velferdsteknologi, digitale tvillinger, grønn industri, teknologi-startups, energi i mange former, bærekraft av mange slag og ikke minst årets store tema - kunstig intelligens. Som seg hør og bør, vil du i Kongsberg disse dagene selvfølgelig kunne kunne oppleve et Nasams luftvernbatteri på nært hold.

Byen flyter i det hele tatt over av spennende arrangementer disse dagene - og byr på noe helt unikt i norsk sammenheng. Etter bare to år ligger Kongsberg an til å etablere det mange allerede kaller teknologiens Arendalsuke.

Norwegian Tech Award...

For oss i TU lar vi oss begeistre så pass at vi har lagt vår årlige Norwegian Tech Award til nettopp Kongsberg Agenda. I samarbeid med arrangørene inviterer vi med oss kandidatene og juryen dit. Vinneren vil bli kåret torsdag ettermiddag.

Teknisk Ukeblad har kåret Norwegian Tech Award (tidligere Ingeniørbragden) hvert år siden årtusenskiftet - bare avbrutt av årene med korona. Blant de siste års vinnere finner vi Kahoot, Zaptec, Thermo Fisher Scientific og Cognite.

Hovedprisen tildeles etter følgende kriterier:

Kandidatene som nomineres til prisen, skal representere en god ingeniørmessig løsning, et prosjekt eller et gjennombrudd på et teknologisk eller samfunnsmessig problem. Teknologien eller løsningen må være utviklet hovedsakelig i Norge og dokumentert med minimum et demoanlegg/prototyp eller gjennomført leveranse.

De seks finalistene i år er godt spredt blant mange teknologier og bransjer:

Norled S, med (hydrogen)fergen MF Hydra

Yara, med det autonome skipet MS Yara Birkeland

Alcatel, med fiberoptisk sensorteknologi

Kongsberg Defens & Aerospace, med Nasams luftvernsystem

1 X Technologies, med humanoide roboter

Equinor, med den flytende havvindparken Hywind Tampen

Juryen kårer altså vinneren blant kandidatene på Kongsberg i morgen - torsdag 22. juni - og deler ut prisen rett i etterkant.

...samt en hederspris

I tillegg til hovedprisen, vil det også bli delt ut en hederspris. Både Erik Tandberg, Rolf Skår og Tormod Hermansen er blant tidligere mottakere av denne hederen.

For vår egen del - i Teknisk Ukeblad - håper vi at 2023 bare er det første av mange år, der vi kan kåre Norwegian Tech Award under Kongsberg Agenda..

Det er bare å ønske teknologibyen lykke til med et spennende og viktig arrangement - i de kommende dagene - og i mange år fremover.