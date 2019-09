Tråleren i Tromsø kan bli slept tilbake til Russland

Rederiet som eier den havarerte tråleren i Tromsø havn, håper å få slept båten tilbake til Russland, men det er ikke konkludert hva som skal skje med fartøyet.

– Det ser ut til at rederiet vil engasjere et bergingsfirma for å rette opp tråleren på kjøl der den ligger, pumpe den for vann og planlegge tauing. Skroget har ingen store hull og ser ut til å være bra tett, så når de får den opp og lenset for vann vil den nok flyte, sier innsatsleder Kaj Christiansen i Tromsø brann og redning til NRK.

Kystverket har pålagt Rederiet Murmansk Trawl Fleet å fjerne vraket, men det kan ta flere måneder.

– Det er opp til eier å komme med en god plan som vi godkjenner. Det må ta den tiden det tar, har seniorrådgiver Kjersti Dale i Kystverket uttalt.

Havnedirektør Jørn-Even Hanssen sier til Nordlys at han ikke er sikker på om tråleren er borte før jul.

– Men vi kommer til å pushe på i denne saken. Vi er ikke interessert i å ha et vrak liggende her oppe i lang tid, sier han.

Forurensning

Representanter fra det russiske rederiet var på plass i Tromsø torsdag kveld. Forsikringsselskapet til rederiet, som eier tråleren Bukhta Naezdnik, har signalisert et ønske om å overta vaktholdet.

– Det kan bli et skifte allerede mandag eller tirsdag. Det har de rett til, men vi må forvisse oss om at de som overtar jobben kan følge med lensesystemet, ha en saneringsplan, miljøtiltak og alt som kreves ved en slik aksjon, sier innsatsleder Kaj Christiansen.

Selv om Kystverket trekker seg tilbake, har de fortsatt tilsynsmyndighet, og kan forsterke pålegg hvis de ikke er fornøyd med jobben.

Foreløpig har det kommet lite oljesøl ut fra havaristen, men hvis skipet heves eller flyttes, kan konstruksjoner briste. Det er potensielt 180.000 liter diesel om bord som kan havne i sjøen.

– Reder jobber med en plan for videre tiltak. Vi holder løpende kontakt med dem, men det vil jo være krevende operasjoner som må gjennomføres. Vi gir de nå tid til å planlegge, sa Kystverkets vaktleder Ingrid Lauvrak til Nordlys søndag.

Dykkere

Dykkere skal undersøke skroget i forkant av hevingen.

– Det skal inn et dykkerfirma som skal sjekke fartøyet under vann. Det er for å forberede videre vrakhåndtering, sier Christiansen til avisa.

Dykkerne skal sjekke om det er skader på luker, ventiler eller om det er svake punkter som har betydning for en eventuell snuoperasjon av skipet.

– Forsikringsselskapet taler rederen sin sak. Det er god dialog. De har ikke kommet lenger om tråleren skal vrakes eller om det er verdier å gjenoppbygge.

– Hvor lang tid tror du dette tar?

– Jeg tror det tar en måned eller lengre tid før det har skjedd noe konkret. Det kommer litt an på om de finner bergingsfirma nært eller må hente fra andre land, sier innsatslederen.