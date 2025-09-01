Abonner
Forsvar

SV og Rødt vil stille krav om fregattkjøp i regjeringsforhandlinger

SV og Rødt vil ikke støtte kjøp av britiske fregatter med utstyr fra en israelsk underleverandør. Forsvarsministeren avviser at selskapet kan byttes ut. 

Forsvarsminister Tore O. Sandvik, statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Eirik Kristoffersen under søndagens pressekonferanse.
Forsvarsminister Tore O. Sandvik, statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Eirik Kristoffersen under søndagens pressekonferanse. Foto: Eirik Helland Urke
NTB
1. sep. 2025 - 09:09

De to partiene varsler at det vil bli stilt klare krav i eventuelle regjeringsforhandlinger. De vil ikke gå med på at Norges nye fregatter skal leveres med teknologiske komponenter levert av et israelske selskaper.

– Hvis ikke regjeringen selv viser handlekraft, vil SV stille krav om det i eventuelle forhandlinger etter valget, sier SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa i NRKs Politisk kvarter.

– Fullstendig uaktuelt

Selskapet Elbit er avgjørende for den israelske krigsinnsatsen på Gaza, sier Rødts Bjørnar Moxnes, som omtaler det som et verstingselskap.

På spørsmål om selskapet må droppes for at Rødt skal kunne støtte en regjering, svarer han:

– Rødt kommer ikke til å være med på å støtte et kjøp av fregatter med en israelsk underleverandør. Det er fullstendig uaktuelt for oss. Vi krever at regjeringa får byttet ut underleverandøren.

Men det avviser forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) blankt.

– De skipene leveres som de er. Det er en britisk fregatt. Norge anskaffer ikke de enkeltkomponentene, sier han.

– Må velge hyllevare

Kontrakten på fem eller seks britisk type 26-fregatter er verdt rundt 135 milliarder kroner og blir Norges største innkjøp noensinne. Kontrakten er ennå ikke undertegnet, og det skal være videre forhandlinger framover.

Det er viktig å velge hyllevare, understreker Sandvik.

– Vi får stordriftsfordeler av at vi har helt like fregatter. Hvis man begynner å endre på noen komponenter her, så mister vi de fordelene, sier forsvarsministeren.

Om regjeringen får fortsette, kan de regne med Høyres støtte i fregattkjøpet i Stortinget, ifølge utenrikspolitisk talsperson Ine Eriksen Søreide.

– Ja, vi har ment at det valget regjeringa har tatt, ser ut til å være det riktige. Også ut fra strategiske hensyn, sier hun.

Det italienske forsvarsselskapet Leonardo Spa har blant annet produsert kanoner til israelske krigsskip av typen Sa'ar 6 (t.v.). Her ved kai i den israelske havnebyen Haifa i desember 2020.
Les også:

E24: Oljefondet investerer milliarder i forsvarsselskap som forsyner Israel med våpen

Forsvarfregatter
