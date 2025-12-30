Abonner
follobanen

To siktet for korrupsjon knyttet til Follobanen-prosjektet – erkjenner skyld

To personer er siktet for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap etter at de fikk utført utomhusarbeider på sine private eiendommer på Bane Nors regning.

Follobanen, her ved Ski stasjon.
Follobanen, her ved Ski stasjon. Foto: Terje Pedersen/NTB
NTB
30. des. 2025 - 10:08

De to var ledere – én fra Bane Nor, og én fra en entreprenør – og Bane Nors Follobaneprosjektet ble fakturert for arbeidene, melder Byggindustrien.

Saken skal gå for Follo og Nordre Østfold tingrett 20. januar neste år som tilståelsessak.

Totalt dreier det seg om ulovlig fakturering på over 2,6 millioner kroner. Det er mindre enn det opprinnelige anslaget på nær 4 millioner kroner.

Politiet ser alvorlig på saken, men det er ikke kjent hvilken straffepåstand påtalemyndigheten har lagt ned.

– Gitt omfanget mener påtalemyndigheten at resultatet må bli en lengre ubetinget fengselsstraff, sier politiadvokat Isak Dammann i Øst politidistrikt til bransjebladet.

Forsvareren til den tidligere Bane Nor-ansatte, advokat Bernt Heiberg, sier at hans klient har erkjent straffskyld og er klar til å ta konsekvensene.

Den entreprenøransattes forsvarer, advokat Jan Erik Teigum, har tidligere sagt til Byggeindustrien at hans klient vil gjøre opp for seg, men at de ikke er helt enige med påtalen om straffeutmåling.

Kampen mot vindkraft skal intensiveres, ifølge The New York Times. Bildet viser vindturbiner i Deepwater Wind-prosjektet utenfor Block Island i delstaten Rhode Island, USAs første havvindpark, i 2016.
Les også:

NYT: Det hvite hus vil ha fortgang i kampen mot vindkraft

follobanenJernbane
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.