To siktet for korrupsjon knyttet til Follobanen-prosjektet – erkjenner skyld

De to var ledere – én fra Bane Nor, og én fra en entreprenør – og Bane Nors Follobaneprosjektet ble fakturert for arbeidene, melder Byggindustrien.

Saken skal gå for Follo og Nordre Østfold tingrett 20. januar neste år som tilståelsessak.

Totalt dreier det seg om ulovlig fakturering på over 2,6 millioner kroner. Det er mindre enn det opprinnelige anslaget på nær 4 millioner kroner.

Politiet ser alvorlig på saken, men det er ikke kjent hvilken straffepåstand påtalemyndigheten har lagt ned.

– Gitt omfanget mener påtalemyndigheten at resultatet må bli en lengre ubetinget fengselsstraff, sier politiadvokat Isak Dammann i Øst politidistrikt til bransjebladet.

Forsvareren til den tidligere Bane Nor-ansatte, advokat Bernt Heiberg, sier at hans klient har erkjent straffskyld og er klar til å ta konsekvensene.

Den entreprenøransattes forsvarer, advokat Jan Erik Teigum, har tidligere sagt til Byggeindustrien at hans klient vil gjøre opp for seg, men at de ikke er helt enige med påtalen om straffeutmåling.