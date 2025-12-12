Abonner
Staten anmelder Equinor

Havindustritilsynet (Havtil) har anmeldt Equinor for alvorlige brudd på krav til kjemikaliehåndtering på Mongstad. 

To personer ble utsatt for kreftfremkallende gass ved Equinors oljeraffineriet på Mongstad i Nordhordland i høst.
NTB
12. des. 2025 - 07:23

Tilsynet har anmeldt Equinor etter en hendelse hvor ansatte ble eksponert for gass 29. oktober, skriver de selv i en pressemelding.

Det er første gangen tilsynet politianmelder et oljeselskap.

– Havtil fikk melding om hendelsen 19. november. Oppfølgingen har avdekket at den kjemiske eksponeringen som arbeidstakerne ble utsatt for, er alvorlige brudd på en rekke bestemmelser gitt i og i medhold av arbeidsmiljøloven, skriver tilsynet.

– Vi tar det til etterretning. Vi vil selvfølgelig samarbeide med politiet. Og vi ser alvorlig på hendelsen, sier talsperson Ellen Maria Skjelsbæk i Equinor til VG , som meldte saken først.

To arbeidere skulle åpne en ti-litersbøtte med nafta, et stoff som kommer opp sammen med oljen. Det fordamper lett, og gassen inneholder blant annet benzen, som er kreftfremkallende.

Equinor varslet myndighetene om hendelsen først etter 22 dager, ifølge VG.

Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, foran produksjonsskipet Johan Castberg. Bildet er tatt i 2024.
energi
