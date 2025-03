Oppsummeringen er generert av et KI-verktøy fra OpenAI og kvalitetssikret av journalister i Teknisk Ukeblad Media.

Det har vært redusert framkommelighet på E6 ved Morskogen etter at det gikk et steinskred over veien 8. februar.

Senest klokka 06 tirsdag 11. mars skal veien være åpen med alle fire felt.

E6 forbi skredstedet var først helt stengt i seks dager. Siden 14. februar har veien vært åpen i to felt mens arbeidet med å renske og sprenge bort løst fjell og sikre fjellet med bolter og sikringsnett har pågått.

Til sammen er 2500 kubikkmeter (250 lastebillass) med stein kjørt bort. Skredstedet er sikret med cirka 100 sikringsbolter. Eksisterende isnett er reparert, og det er satt opp nytt wirenett.

Siste finpuss før trafikken kan settes på i fire felt tirsdag morgen, er å legge ny asfalt der steinnedfallet har skadet veibanen.

Arbeidet med å rydde og sikre fjellskjæringen etter skredet har vært komplisert og krevende i et bratt og vanskelig tilgjengelig terreng.

TU skrev etter raset om at fjellsikringen på stedet kunne virke mangelfull, ifølge en ekspert.

I midten av februar kunne Vegvesenet melde at det var oppnevnt en egen ekspertgruppe som skal granske hendelsen.