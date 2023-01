I en pressemelding skriver tilsynet at de skal føre tilsyn med Bane Nor, Flytoget og Vy fra uke 3 og et par uker framover.

Bakgrunnen er både stengingen av Follobanen fra 19. desember og hendelsen i tunnelen Romeriksporten 12. desember, der to tog ble stående stille i flere timer uten strøm. Stengingen av Follobanen åtte dager etter åpning skyldtes problemer med det elektriske anlegget og har ført til at prestisjeprosjektet har vært ute av drift i en måned.

Problemene i Romeriksporten 12. desember førte til at passasjerene ble stående i mørke, kulde og uten toalett i fire timer, mens et redningstog ble stående fast på Oslo S.

– Vi vil undersøke om Bane Nor, Flytoget og Vy har beredskapsplaner som ivaretar sikkerhet og beredskap tilfredsstillende, både for ulykkeshendelser og driftsavbrudd som kan ha betydning for sikkerheten, sier direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen.

Tilsynene vil blant annet omfatte gjennomgang av dokumentasjon og intervjuer med relevant personell i virksomhetene. SJT skal se på beredskapen i tunnelene, særlig med tanke på når tog blir stående fast, og undersøke hvordan passasjerene blir ivaretatt.