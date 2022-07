Tidenes høyeste døgnpris for strøm – her er forklaringen

I dag har Sørvestlandet opplevd tidenes høyeste strømpriser, og må ut med 248 ganger så mye for strømmen som de som bor i Midt-Norge eller Nord-Norge. De på Østlandet og deler av Vestlandet slipper unna med halv pris i forhold til de i Sørvest. Samtidig melder NTB om rekordlav fyllingsgrad i magasinene.

TU tok kontakt med Ingvild Vestre Sem, rådgiver i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å høre om hvor mye regn vi trenger for å få normale strømpriser igjen i sør.

– Norske strømpriser er i veldig stor grad påvirket av strømprisene i Europa, og jo lavere fyllingsgraden er i våre magasiner jo mer påvirket er vi. Vi hadde nok merket mindre til strømprisene i Europa hvis fyllingsgraden var på maks. Hadde vi hatt like mye vann i Sør-Norge som i Nord-Norge så kunne det hent at vi hadde fått like lave priser her også. Men da måtte det ha vært veldig fullt, med risiko for flom. Det er høy magasinfylling i Midt-Norge og Nord-Norge, der ligger de over normalt og opp mot historisk maks. Men det blir ikke så fullt bare fra regn, forteller Sem.

Hun forklarer at en vanlig misforståelse er at vi fyller opp magasinene våre med regn. Mesteparten av det som fyller opp magasinene er smelting av snø i fjellet, ikke regn. Vanligvis begynner snøsmeltingen rundt uke 16, og magasinene begynner å fylles opp. I år hadde vi veldig lite snø i enkelte områder, spesielt i sør.

– At det regner i to uker hjelper ikke særlig mye. Selv om det har regnet mye så hadde vi veldig lavt utgangspunkt. Vestlandet hadde under historisk minimum før snøen begynte å smelte. Sørvestlandet ligger fortsatt under. Vanligvis fylles magasinene opp gradvis mot høsten, men fyllingsgraden har allerede flatet ut på grunn av lite snø, fortsetter hun.

Historisk lav fyllingsgrad til tross for nedbørsrekorder

Den offisielle oversikten over nedbør i juli er ikke klar før 2. august, men det går mot nedbørsrekord flere steder, forteller klimaforsker Elin Lundstad ved Meteorologisk institutt.

– Spesielt i Nord-Norge og Midt-Norge har det vært mye regn. Vi har noen dager i igjen av juli men det ser ut til at det blir nedbørsrekord også ved målestasjonene i Ålesund og Åndalsnes, sier Lundstad.

Vannet renner rett igjennom Gisnafallet kraftverk i Oppdal kommune, etter at eier Ingebrigt Haugset måtte stoppe kraftverket tidlig juli. Foto: Erik Tilset

Men det hjelper ikke den historiske lave fyllingsgraden at det regner Midt-Norge og Nord-Norge. Som TU tidligere har skrevet gjør de lave strømprisene i disse områdene at flere kraftverk velger å stenge produksjonen, og flere lar vannet fosse ut uten å produsere strøm.

Prissmitte fra Europa

– Vi får en prissmitte fra de kablene vi har til Danmark, Tyskland og Storbritannia. Når strømprisen i Europa er høy får vi høyere pris på Sørvestlandet, som igjen smitter over til Østlandet og deler av Vestlandet, sier Sem.

De høye prisene i Europa skyldes den geopolitiske situasjonen, at Russland struper gasstilførsel, og til dels også klimaendringer og hetebølgen i Europa. På grunn av hetebølgen fikk flere atomkraftverk i Frankrike og Sveits problemer med avkjøling, ifølge Financial Times.

Selv om Sørvestlandet importerer strøm fra både Storbritannia, Vestlandet og Østlandet i dag har de en netto eksport på 11 GWh ut av landet, hovedsakelig til Danmark og Tyskland som opplever høye strømpriser.