Tesla lastebil har gjennomført sin første langkjøring med last

Nå forteller Elon Musk at Tesla Semi har gjennomført sin første langtur med last, gjennom flere av USAs delstater. Lastebilen brukte utelukkende selskapets nettverk av hurtigladere.

Elon Musks høytflygende løfter om el-lastebilen Tesla Semis ytelser og planlagte lansering i 2019 har åpenbart skapt irritasjon hos noen av konkurrentene. Flere av dem har satt spørsmålstegn ved hvorvidt Teslas lastebilbatterier virkelig vil kunne trekke en rigg på drøye 30 tonn over 80 mil på en lading.

Gjennomførte langtur

I begynnelsen av året antok Daimler at Tesla ikke ville komme til å klare å levere den angitte ytelsen i løpet av neste år. Det tyske konsernet kom med en prognose om at det vil drøye til 2021 innen Elon Musk lanserer el-lastebilen sin kommersielt. Et annet eksempel blant skeptikerne er den amerikanske motorprodusenten Cummins.

– Akkurat nå tror jeg ikke at det er mulig. El-lastebiler er mye mer velegnede for kortere kjøreavstander, for lettere laster og steder hvor det finnes muligheter til å lade, sier talsperson Joe Mills i Cummins til Electrek.

Men enda en gang svarer Tesla med et pr-stunt som skremmer konkurrentene. Tidigere i år begynte lastbilen å transportere bilbatterier fra Gigafactory 1 til Fremont-fabrikken. Nå har Musk skrevet på Twitter at Tesla Semi har gjennomført sin første skikkelige langtur med last mellom flere delstater.

Tesla Semi ble blant annet sett i St-Louis, hvor lastbilen besøkte bryggeriet Anheuser-Busch. Senere ble den observert i Oklahoma, Texas og Arkansas – 320 mil fra hjemstedet. I april var den tilbake i California.

I følge Tesla skal lastbilen ha kjørt uten følgebiler. Den baserte seg utelukkende på Teslas nettverk av hurtigladestasjoner. Men Superchargers er bare dimensjonert for personbiler, så lastebilen hadde med seg forlengningskabler slik at den kunne koble seg på flere ladeporter samtidig.

Tesla vurderer nå å komplettere sine superladere med et alternativt nettverk av Megachargers for den kommende lastebilflåten. Dette rapporterer Electrek.

Artikkelen ble først publisert på NyTeknik.se