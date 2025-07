Tass: Ingen overlevende etter at passasjerfly styrtet øst i Russland

Det opplyser det statlige russiske nyhetsbyrået og viser til foreløpige data. En mannskapsfeil under landing i dårlig sikt er trolig årsaken til styrten, ifølge Tass. Flyet skal først ha gjort et mislykket landingsforsøk på Tynda-flyplassen. Det forsvant fra radaren da det tok en runde for å forsøke på nytt. Besetningen skal ikke varslet om problemer før det forsvant fra radaren.

Tidligere torsdag meldte russisk lufttrafikkontroll at de hadde mistet kontakten med passasjerflyet, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Interfax. Flyet tilhørte flyselskapet Angara.

43 passasjerer, blant dem fem barn, samt seks kabinansatte var på flyet, ifølge Amur-guvernør Vasilij Orlov. Flyet var på vei fra Blagovesjtsjensk på den russisk-kinesiske grensen til byen Tynda.

Funnet i en fjellskråning

Et redningshelikopter har funnet det brennende flyskroget etter passasjerflyet i Amur-regionen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Også Interfax melder om at vrakrester er funnet. Ifølge Tass ble vraket funnet i en fjellskråning 16 kilometer fra Tynda-flyplassen. Søket skal ha blitt vanskeliggjort på grunn av taigaen og sumpene i området.

Røyk stiger opp fra krasjstedet ved Tynda i Russland hvor et An-24 passasjerfly fra det russiske flyselskapet Angara styrtet natt til 24. juli 2025. Foto: Federal Air Transport Agency via Reuter.

Den Telegram-baserte nyhetskanalen Baza har publisert en video som trolig er filmet fra et helikopter som flyr like ved ulykkesområdet. Den viser vrakdeler på bakken og røyk som stiger opp. TU har ikke kunnet verifisere om videoen er ekte, men omgivelsene ligner på de i det offisielle bildet vi har gjengitt i denne saken.

Passasjerflyet er av typen Antonov An-24. Det er en av de eldste flytypene som fortsatt er i bruk over store deler av verden. Ifølge Tass var dette flyet nesten 50 år gammelt. Det stemmer med opplysning i tjenesten Aviation Safety Network, som oppgir at flyet er fra 1976.

Luftdyktighetssertifikatet skal i 2021 ha blitt forlenget til 2036.

Det vestlige sanksjonene mot Russland har gjort det vanskeligere for russiske flyselskaper å vedlikeholde mange av flyene.

Oppdatert kl. 10.50: Alderen på flyet er korrigert.