Russlands forsvarsdepartement: Planla ikke angrep mot mål i Polen

Russlands forsvarsdepartement sier at de ikke har hatt planer om å angripe mål i Polen, og sier de vil diskutere nattens krenkelse med Polen. 

NTB
10. sep. 2025 - 14:30

Natt til onsdag ble Polens luftrom krenket av 19 russiske droner, ifølge Polens statsminister Donald Tusk. Flere av disse ble skutt ned.

Nato sitt luftforsvar hjalp til med å imøtegå de russiske dronene som krenket polsk luftrom natt til onsdag, har Nato opplyst.

Polen har bedt om at artikkel 4 av Atlanterhavspakten, som sier at partene skal rådslå med hverandre når noens territoriale ukrenkelighet er truet, iverksettes.

Nato-sjef Mark Rutte har, i likhet med en rekke europeiske toppledere, fordømt krenkelsen.

EUs utenrikssjef Kaja Kallas har sagt at det er sannsynlig at krenkelsen ikke var et uhell.

– I natt i Polen så vi den mest alvorlige krenkelsen av et luftrom i Europa fra Russland siden krigen startet, og indikasjoner tyder på at det var med vilje, ikke et uhell, skriver EUs utenrikssjef Kaja Kallas på X.

Hun legger til at EU står i full solidaritet med Polen.

– Russlands krig trappes opp, den tar ikke slutt, sier Kallas også.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).
Forsvar
