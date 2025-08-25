23 land får se Norges forsvar i kortene

Hele 42 representanter fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) skal denne uken besøke Norge, kommer det fram i en pressemelding fra Forsvaret.

Sjef for rustningskontroll i Forsvaret, underdirektør Ragnhild Valle Hustad, mener slike besøk er viktige for åpenhet og forutsigbarhet mellom land.

– De bidrar til å redusere risiko for misforståelser, styrker samarbeid og viser at Norge oppfyller våre forpliktelser etter Wien-dokumentet som Norge signerte i 1990, sier Hustad i pressemeldingen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Cybersikkerhet: – KI senker terskelen for hvem som kan gjøre skade

Seks år siden sist

Wien-dokumentet er en avtale mellom de 57 OSSE-landene om tillits- og sikkerhetsskapende tiltak. Besøket til Ørland og Finnmarksbrigaden er et av tiltakene i avtalen. Det skal skje en gang i løpet av en femårsperiode.

– I løpet av uken representantene er i Norge, vil de blant annet besøke Ørland flystasjon og den nyopprettede Finnmarksbrigaden. I tillegg vil de få en rekke foredrag fra ulike offisielle styresmakter og militære kompetansemiljøer, opplyser Forsvaret i pressemeldingen.

Les også: Skal trene med norske styrker: Nå er amerikanske bombefly i Norge

Det er seks år siden forrige rustningskontroll i Norge, som var i 2019. Nå skal Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og Forsvaret på nytt vise hvordan Norge er bygget opp militært.

Russland er ikke invitert

Både Russland og Belarus er en del av OSSE-samarbeidet, og begge var invitert og deltok i rustningskontrollen i 2019.

I år er de imidlertid ikke invitert.

– Bakgrunnen er naturlig nok deres deltakelse i og støtte til angrepet på Ukraina, som bryter med de grunnleggende prinsippene i OSSE og folkeretten, heter det i meldingen.

– I tråd med beslutninger tatt av en rekke medlemsland etter invasjonen i 2022, er samarbeidet innenfor rammer som Wien-dokumentet, begrenset ovenfor disse to landene, opplyser Forsvaret videre.

– Særlig viktig

Formålet med en slik rustningskontroll er ifølge Forsvaret å gi de deltakende landene innblikk i det norske militæret, samt å bygge gjensidig tillit mellom medlemslandene.

– I en tid preget av økt spenning i Europe, er åpenhet og verifikasjon gjennom denne type avtaler særlig viktig. Gjennom å vise fram hvordan Forsvaret arbeider og organiserer seg, bidrar Norge til å styrke tilliten mellom medlemslandene og til å opprettholde internasjonal stabilitet.