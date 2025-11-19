Abonner
Norge støtter «veikart» for omstilling bort fra fossil energi

Et såkalt veikart for omstilling bort fra fossil energi støttes av Norge, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at Norge støtter et veikart for omstilling bort fra fossil energi. Foto: Arash A. Nejad
NTB
19. nov. 2025 - 07:05

Planen er lagt fram på klimatoppmøtet som pågår i Belém i Brasil.

– Norge er opptatt av at det landene blir enige om, følges opp. Verden sa i 2023 at man vil omstille seg vekk fra fossile brensler, sier Eriksen til NRK.

Målet med initiativet er å konkretisere hvordan verden skal omstille seg bort fra fossile brensler, slik det ble enighet om på klimatoppmøtet i Dubai for to år siden.

– Norge arbeider allerede aktivt for dette, gjennom CO2-prising, deltakelse i EUs kvotesystem og en tydelig politikk for energiomstilling. At flere land sluttet seg til denne tilnærmingen, ville i utgangspunktet være bra, sier Eriksen.

Fossil energi omfatter både kull, olje og gass. Med unntak av Russland er Norge Europas største produsent av olje og gass.

Overfor NTB presiserer Klima- og miljødepartementet at veikartet ligger utenfor de formelle forhandlingene under klimatoppmøtet – og at det ikke er noen enighet om å få det til nå. Likevel er initiativet viktig for videre oppfølging utenom det en blir enige om i Belém, ifølge klima- og miljøministeren.

