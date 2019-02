Svenske vil bruke hydrofoil-pod som energigjerrig sjøtaxi

Anders Bringdal tok med seg transport-poden Seabubbles til Miami for å selge inn den hydrofoil-farkosten som en energigjerrig sjøtaxi.

Håpet er at el-kjøretøyet skal avlaste veiene i storbyer.

Den strømdrevne poden deres flyr fram over vannet på to bæreplan, eller foiler. Løsningen gir et svært lavt energiforbruk, noe som forhåpentlig skal gjøre Seabubbles til en transportløsning for fremtiden.

Seilere slo seg sammen

Det hele begynte med at den franske seileren Alain Thébault slo seg sammen med Anders Bringdal; svensken som en gang var verdens raskeste vindsurfer.

Tre år etter oppstarten har bedriften 25 fast ansatte, og duoen har bestemt seg for at den første kommersielle versjon av deres Seabubbles skal være en båttaxi på mellom 4 og 5 meter som har plass til fire personer i tillegg til føreren.

Dagens prototyp kan bare levere 1,5 times kjøring med fullt batteri, og en full oppladning tar fem timer.

Men den endelige farkosten skal gi 2,5 timers kjøretid, og skal kunne lades på 35 minutter. Dagens topphastighet på 15 knop skal endres til en marsjfart på 16 – og en toppfart på 20 knop.

200.000 dollar per båt

Etter den første originale poden har de bygd ytterligere fem prototyper, og en av dem besøkte nylig Miami.

Der fortalte gründeren om hvor mye mindre energi som farkosten deres krever, og hvilket gjennomslag dette kan bli for å avhjelpe trafikkbelastningen på veiene.

– Byene har i dag to felles problemer: forurensninger og trafikkorker. Men mange byer har vannveier som er ganske uutnyttede. Tenk deg at man har en gigantisk motorvei som skjærer rett gjennom bykjernen, og at ingen benytter seg av den – hvorfor er det slik? Du skulle kunne gjøre dette med en konvensjonell båt, men med en normal båt med en normal forbrenningsmotor ville drivstoffkostnadene ligge på mellom 70 og 130 dollar i timen. For oss ligger den på to dollar, sier Anders Bringdal til Tech Crunch.

For å komme seg inn på USA-markedet, har de gått sammen med Daniel Berrebi, og hans foretak Baja Ferries har kjøpt seg inn i Seabubbles. Entreprenøren hevder at han allerede har lyktes med å selge fire båter lokalt, og prislappen sies å være på spenstige 200.000 dollar. En faktor som bidrar til den saftige prisen er de vanntette litium-ionbatteriene.

Bedriften har allerede kunder i Amsterdam, Rotterdam, Moskva og St. Petersburg – men Bringdal konstaterer at bedriften tidligere prognose om at de skulle finnes i 50 eksemplarer innen år 2024 kanskje var litt vel optimistisk.

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Nyteknik.se.