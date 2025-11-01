Ledige stillinger
Helse
Svenske agurker har fått usynlighetskappe
Nå kan agurker beskyttes med en usynlig, svensk oppfinnelse.
Agurkene beskyttes mot uttørking av en tynn hinne laget av raps- og havreolje.
Foto: Saveggy
Charlotta von Schultz, Ny Teknik
1. nov. 2025 - 15:58
Mat
