Svenske agurker har fått usynlighetskappe

Nå kan agurker beskyttes med en usynlig, svensk oppfinnelse.

Agurkene beskyttes mot uttørking av en tynn hinne laget av raps- og havreolje.
Agurkene beskyttes mot uttørking av en tynn hinne laget av raps- og havreolje. Foto: Saveggy
Charlotta von Schultz, Ny Teknik
1. nov. 2025 - 15:58
