Vegvesenet med ny prioriteringsliste: Disse 30 veiprosjektene er de viktigste

Til sammen 30 prosjekter til rundt 100 milliarder kroner er med i Vegvesenets portefølje av store utbyggingsprosjekt. Halvparten av dem er aktuelle først etter 2030.

– Øverst på lista er prosjekter som er ferdig planlagt med kvalitetssikrede kostnader, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Tre prosjekter

I de første årene har etaten prioritert 11 store veiprosjekter basert på Nasjonal transportplan, og løftet fram noen de selv prioriterer.

Disse tre prosjektene er prioritert høyest i Vegvesenets portefølje:

E16 Hylland-Slæen, 6,3 kilometer lang tunnel mellom Aurland og Voss

Riksvei 94 Saragammen-Rypefjord, innfartsveien til Hammerfest

E39 Smiene-Harestad nord for Stavanger

– Riksvei 94 er et kjempeutfordrende prosjekt i værhardt klima, sa utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Vegvesenet under en pressekonferanse.

– E39 Smiene-Harestad er prioritert fordi det er et viktig prosjekt i sammenheng med Rogfast, sa han.

E16 Hylland-Slæen har lenge ligget høyt på lista over prioriterte utbyggingsstrekninger.

Vegvesenets prioritering av utbyggingen av store veiprosjekter fram mot 2037. Foto: Statens vegvesen

De 11 øverste prosjektene på lista er prioritert i første seksårsperiode av nasjonal transportplan for 2025–2037. Prosjektene fra 11 til 30 er rangert etter netto nytte.

Seks av de sju øverst prioriterte prosjektene er allerede igangsatt eller har bindende tilsagn om finansiering, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

– Modenhet er viktig for rangeringen. Det vil si at alle planprosesser og prosedyrer for kvalitetssikring er gjennomført. Vegvesenet prioriterer prosjekter der vi er sikre på at vi har funnet de beste økonomiske og tekniske løsninger, heter det i pressemeldingen.

Uavhengig av denne prioriteringslista skal finansieringen av to store veiprosjekter – E45 Kløfta i Finnmark og Fellesprosjektet Arna-Stanghelle – behandles av Stortinget i 2025.

De 30 store prosjektene på lista er på over en milliard kroner. Vegvesenet arbeider også med mange mindre prosjekter. Gjennomføringsplanen for årene 2025-2030 består i alt av rundt 400 prosjekter i hele landet.