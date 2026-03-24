Støre varsler kraftig droneløft i Forsvaret

Statsminister Jonas Gahr Støre varsler en betydelig styrking av Norges dronekapasitet når regjeringen legger frem oppdatert langtidsplan for Forsvaret denne uken.

Det skriver VG tirsdag morgen.

Bakgrunnen er erfaringene fra krigen i Ukraina, der droner har fått en avgjørende rolle både for overvåking, målutpeking og angrep.

Vil styrke flere områder

Ifølge Støre vil satsingen omfatte både anskaffelse av droner, opplæring av personell og utvikling av forsvar mot droner.

– Det betyr at vi vil styrke hvordan alle deler av Forsvaret arbeider med å bruke droner og forsvare seg mot droner. Det tilpasser vi til det norske forsvarsbehovet. Det inkluderer også opplæring av folk som kan operere dronene, sier Støre til VG.

Han peker på at utviklingen i krigen har vist hvor viktig denne typen kapasitet er.

Del av større opprustning

Dronesatsingen inngår som en del av en bredere styrking av Forsvaret i den nye langtidsplanen.

Støre varsler at planen blir betydelig dyrere enn tidligere anslått, blant annet som følge av økte kostnader og forsinkelser.

Regjeringen viderefører også store investeringer i blant annet fregatter og ubåter.

Samtidig beveger Norge seg mot NATOs mål om å bruke 3,5 prosent av BNP på forsvar innen 2035.

Støre understreker at opprustningen skjer som en tilpasning til en mer urolig sikkerhetssituasjon, og ikke fordi Norge står overfor en konkret militær trussel.