Skip eskortert gjennom Hormuzstredet

Det norsk-eide, amerikanskflaggede biltransportskipet «Alliance Fairfax» har seilt ut av Persiabukta gjennom Hormuzstredet under beskyttelse av amerikanske militære styrker.

Opplysningene kommer fra en uttalelse fra Mærsk, som er gjengitt av DR, Reuters og gCaptain. Skipet opereres av amerikanske Farrell Lines, som er en del av Mærsk-konsernet.

Ifølge Mærsk forløp gjennomseilingen uten hendelser, og alle om bord er i sikkerhet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen

U.S. Central Command opplyser at to amerikanskflaggede handelsskip ble eskortert gjennom Hormuzstredet mandag. Det ene var «Alliance Fairfax». Det andre skipet er ikke navngitt.

«Alliance Fairfax» er tilknyttet Höegh Autoliners/Alliance Navigation-strukturen. Det seiler under amerikansk flagg og er del av Maritime Security Programme (MSP).

Det innebærer at skipet inngår i en amerikansk beredskapsordning der amerikanskflaggede kommersielle skip kan stilles til rådighet for amerikanske myndigheter ved krig eller nasjonale kriser.

Skipet har vært i Persiabukta siden 28. februar, hvor det sist rapporterte sin posisjon ifølge Marinetraffic.com.

Oppfordrer til å seile gjennom

Ifølge U.S. Central Command på X ble skipene beskyttet av amerikanske missildestroyere og andre militære ressurser USA har i området. Ifølge CBS News var destroyerne USS Truxtun og USS Mason blant fartøyene som deltok i gjennomseilingen.

CBS News skriver at de to destroyerne ble møtt av iranske småbåter, missiler og droner under gjennomseilingen. Ingen av de amerikanske marinefartøyene skal ha blitt truffet. Dette ifølge anonyme amerikanske forsvarskilder.

Ifølge CENTCOM-kommandør admiral Brad Cooper angrep Iran de amerikanske marinefartøyene og handelsskipene som passerte gjennom stredet. Amerikanske styrker skal ha ødelagt iranske småbåter under hendelsen. Iranske statlige medier har avvist dette, ifølge CBS News.

CENTCOM skriver på X at det er skip fra 87 land i Persiabukta. Kommandoen skal ha kontaktet en rekke skip og rederier for å oppfordre dem til å seile gjennom stredet, ifølge CENTCOM-kommandør admiral Brad Cooper.

Hormuzstredet har som følge av krigen vært nærmest stengt siden begynnelsen av mars.

USAs president Donald Trump kunngjorde søndag det såkalte «Project Freedom», en innsats der USA skal lose skip ut av stredet.