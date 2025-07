Støre: Norge er klare til å betale for ett Patriot-system til Ukraina

– Det som er diskutert nå er å bidra med to Patriot-systemer fra Tyskland. Og hvis vi skal gå inn og dele regningen så vil Norge ende opp med å betale for ett av dem, sier Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB mandag kveld.

Da kom statsministeren rett fra en arbeidsmiddag med Tysklands forbundskansler Friedrich Merz i Berlin. Der kunngjorde de et økt strategisk samarbeid mellom landene.

– Norge er klare for å bidra med økt finansiering av luftvern for Ukraina, sa Støre under en pressekonferanse med Merz.

Ber USA bekrefte

Støre sier at det neste steget er at USA må bekrefte at de leverer nye Patriot-systemer til Tyskland hvis de donerer to av sine til Ukraina.

– Det er viktig å ikke få et åpent og uavklart tidsrom på når det kan gjenskaffes. Nå har president Trump sagt både til Merz og meg at USA vil bidra, men her gjenstår det noen avklaringer og en tydelig enighet med USA som vi jobber med i dagene som kommer, sier Støre.

Les også: Ukraina og USA nærmer seg mineralavtale

Han understreket at den øverste prioriteten nå er at Ukraina får luftvern raskt. Det mener han Tyskland og Norge sammen kan sørge for når bekreftelsen fra USA kommer.

– Det kan gå raskt. Timeplanen kjenner jeg ikke, men det kan gå raskt. Tyskland er dyktige til å gjennomføre en sånn operasjon.

– Ukraina trenger vår støtte. Heldigvis er USA klare til å levere Ukraina våpen, også finansiert av europeiske partnere. Tyskland og Norge vil gi et viktig bidrag, sier han.

Pengene skal komme fra den såkalte Nansen-pakken til Ukraina, som er på totalt 205 milliarder kroner fram til 2030. I mars vedtok Stortinget å øke årets ramme med 50 milliarder kroner.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Gikk fra 15 til 5 IT-systemer med enkelt grep

Har snakket med Zelenskyj

Støre bekrefter også at han har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om det norsk-tyske samarbeidet for å levere luftvern.

– Dette er verdsatt. Norge har bidratt med luftvern gjennom hele krisen. NASAMS-batterier som Kongsberg produserer er viktige i dag for forsvaret av Kyiv og andre steder i Ukraina. Vi har avgitt fra norske systemer som vi nå gjenskaffer, sier Støre.

Tidligere har både Nato-sjef Mark Rutte og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sagt at Norge er blant landene som har sagt ja til å finansiere slike leveranser til Ukraina.

Les også: Norge gir nær tre milliarder til Ukrainas energisektor

Patriot-systemet er amerikanskprodusert og regnes for å være blant de mest avanserte av sitt slag i verden. Det består av radarsystemer og mobile utskytningsplattformer som kan avskjære fiendtlige fly og raketter på opptil 100 kilometers avstand og i høyder opp til 30 kilometer.

Enige om økt overvåking i Nord-Atlanteren

Samtidig ble de to regjeringslederne enige om et felles arbeid for å øke overvåkingen av trusler til sjøs og i lufta i Atlanterhavsområdet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Ingen skal stå alene

– Tyskland og Norge har som mål å sikre stabilitet og sikkerhet i maritime områder, inkludert i det høye nord, heter det i en fellesuttalelse.

Støre utdyper samarbeidet og trekker fram at tyske styrker jevnlig trener i Nord-Norge og at tyske selskaper har avtaler med Andøya Space sin virksomhet med rakettoppskytninger.

– Tyskland er en veldig forutsigbar og erfaren partner for Norge også i nord, sier Støre.

De to landene er enige om å «styrke sin overvåking om kontroll over disse strategiske områdene for å møte potensielle trusler».

Merz invitert til Oslo

Særlig på forsvarssiden er det planlagt nye møter mellom Norge og Tyskland, forteller Støre.

– Det er planer om å undertegne en forsvarsavtale mellom Norge og Tyskland i løpet av høsten, så da blir det nok en del utveksling, sier Støre.

Han har også invitert den tyske forbundskansleren til Norge.