PST knytter foreløpig ikke droneobservasjoner til statlige aktører

PST blir rutinemessig orientert om mulige droneobservasjoner over flere flyplasser og kritisk infrastruktur i Norge, opplyser seniorrådgiver Eirik Veum i PST til NTB.

– Ingen av observasjonene er foreløpig bekreftet å ha tilknytning verken til statlige aktører eller lignende observasjoner i andre land.

Han understreker at det er en del av normalbildet i Norge at det både gjøres observasjoner av mulige droner og at personer pågripes for ulovlig dronebruk.

– PST har kontakt med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere om disse observasjonene, som politiet, Forsvaret og andre lands sikkerhetstjenester, opplyser Veum.

Den siste tiden har det blitt observert droner flere steder i Norge, blant annet ved Gardermoen, Ørlandet flystasjon og oljeplattformen Sleipner i Nordsjøen.

Særlig i Danmark har det vært en lang rekke observasjoner som har forstyrret blant annet flytrafikken.