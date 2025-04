Støre avviser amerikansk press om fregattkjøp

– Kan statsministeren garantere at han ikke vil la seg presse til den typen avtaler eller deal? spurte SV-leder Kirsti Bergstø i spørretimen på Stortinget onsdag.

– Jeg tror representanten kan være trygg på at statsministeren ikke vil la seg presse når vi er i den typen samtaler, det tror jeg ikke vil være tema heller, svarte statsministeren.

Støre sier at Norge har faste kriterier for store forsvarsanskaffelser.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Milwaukees nye glattemaskiner: Stillegående og utslippsfrie

– Her har vi en prosess som går hvor vi skal bruke de kriteriene til å vurdere de tilbudene som kommer, og det har vi tenkt å følge til punkt og prikke, sier han.

Kommer til å kjøpe mye amerikansk

Bergstø stilte et oppfølgingsspørsmål angående norsk avhengighet av amerikansk forsvarsmateriell der hun også ba statsministeren om å ta det amerikanske alternativet bort fra bordet i fregattsaken.

Les også Russland anklager Norge for å ha militarisert Svalbard

Støre svarte at Norge fortsatt kommer til å kjøpe mye forsvarsmateriell fra USA som følge av sikkerhetssamarbeidet landene har.

– Men når det gjelder fregattene, er det slik at den prosessen pågår, den er ikke avgjort, og det møtet i Det hvite hus i morgen er ikke stedet for å avgjøre det på noen måte.

Professor frykter press

Til Klassekampen sier Tormod Heier, professor ved Forsvarets høyskole, at fregattkjøp fort kan bli tema når Støre møter Trump sammen med finansminister Jens Stoltenberg (Ap) torsdag.

– Jeg tror Trump vil forsøke å presse på for at Norge skal kjøpe amerikanske fregatter, sier Heier.

– Det vil støtte amerikanske industriarbeidsplasser og teknologiutvikling, så det er jo egentlig mandatet hans å presse på for det, fortsetter han.

Verken Heier eller Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets høgskole, tror at Norge kommer til å velge amerikansk.

– Et fregattkjøp innebærer et langsiktig og tett partnerskap. Tidligere var det et stort pluss å være avhengig av USA – det er det ikke lenger, sier Matlary.