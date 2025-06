Storaksjonær vil ut av Zaptec – vurderer salg av aksjer verdt 223 millioner

Helvigs investeringsselskap Valinor hadde et underskudd på 226 millioner kroner i 2023 og økte gjelden til 638 millioner kroner.

I en melding til Oslo Børs mandag opplyser elbilladeselskapet Zaptec at investor Lars Helge Helvig ser etter kjøpere til sin aksjepost på 10,4 millioner aksjer av selskapet.

Det skriver dn.no.

Posten har en verdi på rundt 223 millioner kroner og tilsvarer 11,9 prosent av selskapets aksjer.

Har ikke mistet troen

Helvig har vært involvert i Zaptec siden 2012 og eide hele 43 prosent før selskapet ble børsnotert høsten 2020.

Selv om aksjen er nær doblet så langt i 2025, har den falt rundt 70 prosent siden toppen i februar 2021. Zaptec er i dag verdsatt til rundt 1,9 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi har klokkertro på Zaptec og er litt forundret over at aksjen ikke er høyere, sier Helvig i en SMS til avisen.

Han peker samtidig på at Valinor er et investeringsselskap som fokuserer på tidligfaseselskaper og at kapitalen nå kan gjøre større nytte i andre selskaper i porteføljen.

Et vanskelig år

Investeringene i Zaptec har Helvig gjort via investeringsselskapet Valinor.

Selskapet, som ble grunnlagt av Helvig, er kjent for sine investeringer i vindkraft og grønn energi, men har hatt et tøft år økonomisk.

I 2023 endte konsernet med et underskudd på 226 millioner kroner. Gjelden økte til 638 millioner kroner, og bokført egenkapital falt kraftig. Samtidig hevder selskapet å ha en verdijustert egenkapital på rundt 3,5 milliarder kroner, skriver DN.